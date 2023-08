A situação de Luis Rubiales explodiu após a final da Copa do Mundo Feminina. O mandatário deu um beijo na boca de Jennifer Hermoso durante a entrega das medalhas do título mundial e está sendo investigado por alguns órgãos de dentro e de fora do esporte. Além disso, também fez gestos obscenos com a parte genital, ao lado da rainha Letizia Ortiz, ato que manchou sua imagem.