O Brasil está garantido nas quartas de final do Mundial sub-17 e já conhece seu próximo adversário: Marrocos. Depois de um duelo dramático contra a França, decidido apenas nas cobranças de pênalti, a Seleção volta a campo na sexta-feira (21), às 12h45 (de Brasília). As oitavas de final, porém, renderam muito mais do que a classificação brasileira – foram marcadas por goleadas e três decisões nas penalidades.

A Seleção Brasileira viveu uma tarde tensa diante da França. O time saiu atrás, perdeu pênalti com Ruan Pablo e só conseguiu empatar na reta final do tempo normal, levando o jogo para as penalidades. Nos pênaltis, João Pedro brilhou: o goleiro do Santos defendeu duas cobranças e foi decisivo na classificação.

Brasil comemorando a classificação contra a França, na Copa do Mundo Sub-17 (Foto: Nelson Terme/CBF)

Como foram os outros jogos das oitavas de final

O dia começou com um dos confrontos mais intensos da fase. Itália e Uzbequistão fizeram um jogo de cinco gols, com a Azzurra vencendo por 3 a 2 diante de um rival que ainda teve um jogador expulso. No outro duelo da manhã, Burkina Faso mostrou força e virou sobre Uganda: depois do empate no tempo normal, avançou nos pênaltis.

Portugal protagonizou a vitória mais larga das oitavas. Sem piedade, goleou o México por 5 a 0, em uma partida marcada por dois expulsos da equipe mexicana. A Suíça também avançou ao bater a Irlanda por 3 a 1, apesar do susto nos minutos finais, quando os irlandeses diminuíram e pressionaram.

O fim do dia reservou dois grandes destaques. O Japão saiu na frente contra a Coreia do Norte, levou o empate no segundo tempo e garantiu a vaga nos pênaltis. Já a Áustria surpreendeu a Inglaterra com uma goleada incontestável por 4 a 0, além de aproveitar a expulsão inglesa para ampliar o placar.

Fechando as oitavas, Marrocos e Mali fizeram um dos melhores jogos da fase. Foram cinco gols, alternância no placar e pressão até o fim. Os marroquinos, porém, mostraram maturidade e venceram por 3 a 2, garantindo o duelo com o Brasil nas quartas.

Brasil e Marrocos disputam a última vaga para as semifinais. Do outro lado da chave, Portugal enfrenta a Suíça, Áustria encara o Japão, e Itália mede forças com Burkina Faso – todos também na sexta-feira (21). A partir das semifinais, a Seleção pode cruzar com adversários fortes como Portugal ou Suíça. Em uma eventual final, possíveis rivais incluem Itália, Japão ou Áustria.

O Brasil busca seu quinto título mundial da categoria – já venceu em 1997, 1999, 2003 e 2019 – e tenta repetir o protagonismo histórico no torneio.

