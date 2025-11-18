menu hamburguer
Jorge Jesus dá aval e Wesley deve ser negociado pelo Al-Nassr

Ex-Corinthians não conquistou a espaço que pretendia no clube saudita

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
16:38
Wesley pode deixar o Al-Nassr em breve (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraWesley pode deixar o Al-Nassr em breve (Foto: Reprodução/Instagram)
Contratado pelo Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, na última temporada, Wesley deve deixar o clube saudita na próxima janela de transferências, segundo apurou a "ESPN". Jorge Jesus teria dado o aval para uma possível negociação visando abrir mais uma vaga de estrangeiro sub-21 no elenco.

Wesley e Ângelo são os estrangeiros que ocupam as duas vagas de estrangeiros sub-21 no elenco do Al-Nassr, que é justamente o limite permitido pela Saudi Pro League. Assim, as outras oito vagas são destinadas à jogadores gringos de todas as idades, incluindo Cristiano Ronaldo e João Félix.

Dessa forma, Wesley chegou a ser especulado por clubes brasileiros na última temporada, mas a tendência é que o atacante se transfira para o futebol europeu. O Bologna chegou a ser um possível destino no último mercado de transferências, mas a situação não evoluiu. Neste momento, o Sporting, de Portugal, estuda a contratação do atacante revelado pelo Corinthians, segundo o jornal "A Bola".

Wesley camisa Al-Nassr
Wesley com camisa do Al-Nassr em sua apresentação pelo clube (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

Números mostram dificuldade de Wesley

Pelo Al-Nassr, Wesley disputou nove partidas na atual temporada, com dois gols marcados e uma assistência concedida para Cristiano Ronaldo, inclusive. Apesar de ter contrato até 2028, o brasileiro tem sido o preterido de Jorge Jesus na maioria das partidas, assim como vem acontecendo com o goleiro Bento. Em contrapartida, Ângelo é quem vem sendo bastante aproveitado, frequentando a equipe titular na maioria das ocasiões.

