O QUE VEM POR AÍ?

Em 2022/23, o City se tornou o grande favorito desde o início das competições e terminou o ano com a tríplice coroa, vencendo a Champions League, Premier League e a Copa da Inglaterra. Mantendo a posição de um dos principais clubes da Europa, o time liderado por De Bruyne e Haaland entram em campo com a expectativa de manter o mesmo favoritismo da última temporada.



