O QUE VEM POR AÍ?

Em 2022/23, o Sevilla terminou a temporada no meio da tabela, em décimo segundo, apesar de ser acostumado a estar no topo. Apesar disso, conquistou a Liga Europa diante da Roma, de José Mourinho, nos pênaltis, e confirmou a soberania, com sete títulos. Em um ano que promete, ainda mais com a participação na Champions League, o time do goleiro Bono, do meio-campista Rakitic e companhia busca vencer para largar na frente desde o início.



