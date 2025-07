Apesar da janela de transferências estar longe de fechar, Rodrygo se vê com poucas opções em caso de saída do Real Madrid. Diversos clubes possuem o brasileiro em uma lista de possíveis reforços, mas optam por outros nomes dentro de suas prioridades.

Um dos clubes interessados em Rodrygo é o Bayern de Munique, que realizou uma nova proposta por Luis Díaz, do Liverpool. O colombiano é tratado como prioridade para reforçar a equipe comandada por Vincente Kompany e foi deixado de fora do amistoso contra o Milan em meio as negociações.

- Há muitos rumores o cercando. Ele está treinando muito bem conosco, mas decidimos não jogar com ele no momento - disse o treinador do Liverpool.

Outra opção para Rodrygo seria o Arsenal, mas os Gunners fizeram uma janela de transferências robusta. Os ingleses gastaram mais de 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) nas chegadas de Zubimendi, Madueke e Gyokeres, sendo duas opções para o setor ofensivo de Mikel Arteta.

Por fim, o Liverpool também investiu muito dinheiro nas chegadas de Florian Wirtz e Hugo Ekitike. Os Reds estão cientes das possíveis saídas de Luis Díaz e Darwin Núñez, mas tratam Isak, do Newcastle, como prioridade.

Rodrygo tem a intenção de seguir no Real Madrid, mas o entorno do brasileiro não deixa de monitorar o mercado e oportunidades. No entanto, o clube espanhol não deve se desfazer do atacante por menos de 100 milhões de euros (R$ 650 milhões), segundo o "As", o que demanda que o interessado tenha músculo financeiro.

Rodrygo perde espaço no Real Madrid

No início do trabalho de Xabi Alonso, Rodrygo perdeu espaço no Real Madrid durante o Mundial de Clubes. O brasileiro foi titular na estreia contra o Al-Hilal, mas foi colocado no banco de reservas a partir da segunda rodada.

Na maioria das partidas, o comandante optou por uma formação com dois atacantes (Vini Jr e Gonzalo García) e com a utilização de quatro meio-campistas (Tchouameni, Valverde, Güler e Bellingham). Com isso, Rodrygo não tem vaga cativa no novo Real Madrid após a saída de Carlo Ancelotti restando menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026.

