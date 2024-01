A defesa, que no ano passado foi uma grande preocupação, é o setor mais ajeitado do Vasco neste início de temporada. As chegadas de Rojas e João Victor qualificaram a zaga e deram para Ramón Díaz uma agradável dor de cabeça. O treinador usou e abusou das variações táticas ao montar o time com dois e três zagueiros. Em ambas as formações, a equipe mostrou segurança e solidez, confirmando ser o ponto forte do Cruz-Maltino.