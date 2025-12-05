Jornalista compara Filipe Luís com Jorge Jesus no Flamengo: 'Já é maior'

Durante o programa "SBT Sports", o jornalista Venê Casagrande afirmou que o técnico Filipe Luís já é maior para a história do Flamengo, que o histórico treinador português Jorge Jesus. Segundo ele, o atual comandante conquistou mais títulos expressivos e tem muito potencial para continuar sendo campeão pela equipe rubro-negra.

Na visão de Venê Casagrande, Filipe Luís vem fazendo um trabalho espetacular no Flamengo. Segundo ele, além de conquistar títulos e valorizar os jogadores de seu elenco, o treinador tem muito potencial para evoluir e embreve deve ser contratado para trabalhar na Europa. Confira abaixo.

- O Filipe Luís consegue quebrar paradigmas, o que ele fez naquele entrevista coletiva, por exemplo, expondo a situação com o Pedro, poucos treinadores teriam coragem de fazer aquilo e ele fez aquilo para recuperar o Pedro e mostrar para o público dele que o primeiro que precisa ser pensado é no Flamengo. Então o Filipe Luís vem fazendo um trabalho absurdo, conquistando títulos, valorizando os jogadores. Olha o Varela, o que era antes e o que é agora com o Filipe Luís - disse, antes de completar.

- Ele é um treinador que tem tudo para crescer ainda mais. A questão não é se ele vai para a Europa, a questão é quando ele vai para a Europa? Hoje ele já é maior que o Jorge Jesus, em questão de idolatria. Na instituição Flamengo ele já é maior, é só ver o que ele conquistou e ele ainda pode conquistar muito mais - comentou Venê Casagrande.

Filipe Luís revela quem quebrou a taça da Libertadores do Flamengo

Texto por: Maurício Luz

Filipe Luís esclareceu como a taça da Libertadores, conquistada pelo Flamengo no último sábado (29), foi danificada. O troféu apareceu remendado com uma fita durante o desfile de comemoração no domingo (30), no Centro do Rio de Janeiro.

Em coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará e a conquista do Campeonato Brasileiro na quarta-feira (3), o técnico rubro-negro explicou que a taça quebrou ainda em Lima, no Peru, quando o motorista do ônibus freou bruscamente, fazendo o troféu se deslocar e bater no topo, danificando o "bonequinho".

— As conduções dos motoristas dos ônibus em Lima eram complicadas (risos). Parece que a taça estava em um banco com os jogadores, ele freou bruscamente e a taça foi para frente, bateu o bonequinho. Eu quase tive que tomar um remédio para não vomitar no trajeto. Foi duro, mas está arrumada — disse o treinador, em tom bem-humorado.

O incidente veio à tona durante a celebração do título no último domingo (30), quando a taça remendada foi vista pelos torcedores. Apesar do contratempo, o Flamengo coroou a semana com a vitória sobre o Ceará e a conquista do Brasileirão.

