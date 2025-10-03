São Paulo está escalado para duelo contra o San Lorenzo na Libertadores
Tricolor entra em campo às 20h desta sexta-feira (4)
O time titular do São Paulo está escalado para a estreia na Libertadores Feminina, contra o San Lorenzo. A bola rola às 20h (de Brasília), no estádio Florencio Sola, do Banfield, com transmissão no Sportv e NSports, na televisão fechada, e no Goat, CazéTV e X sports, no Youtube.
É o primeiro jogo do clube na competição feminina, que conquistou a vaga por ter chegado à final do Brasileirão Feminino de 2024. No Grupo C, duela contra Colo-Colo e Olímpia para avançar ao mata-mata.
Escalações de São Paulo e San Lorenzo
Para a partida contra o anfitrião, Thiago Viana escalou o time com: Carlinha, Bruna Calderan, Carol Gil, Kaká e Bia Menezes; Karla Alves, Isa, Serrana, Aline Milene, Camilinha e Millene.
Já o San Lorenzo, entra em campo com: Gabriela Pereyra, Gisel Vidal, Vanina Preininger, Florencia Coronel, Maricel Pereyra, Virginia Leonor, Lourdes Gonzalez, Sabina Coronel, Luciana Zacmon, Katherine Castillo e Juana Gimenez.
O Tricolor é o último brasileiro a jogar na primeira rodada. Na quinta-feira (2), a Ferroviária venceu o Adiffem e o Corinthians empatou com o Independiente del Valle.
Resultados da 1ª rodada
- Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas
- Always Ready 0 x 4 Santa Fe
- Boca Juniors 0 x 0 Alianza Lima
- Adiffem 0 x 1 Ferroviária
- Colo-colo 2 x 0 Olímpia
- Deportivo Cali 1 x 1 Libertad
Jogos do São Paulo na Libertadores
- 3/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo
- 6/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo
- 9/10, 20h: São Paulo x Olímpia
