menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

São Paulo está escalado para duelo contra o San Lorenzo na Libertadores

Tricolor entra em campo às 20h desta sexta-feira (4)

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
19:08
Atualizado há 0 minutos
Camilinha em campo pelo São Paulo (Foto Rubens Chiri/SPFC)
imagem cameraCamilinha em campo pelo São Paulo (Foto Rubens Chiri/SPFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O time titular do São Paulo está escalado para a estreia na Libertadores Feminina, contra o San Lorenzo. A bola rola às 20h (de Brasília), no estádio Florencio Sola, do Banfield, com transmissão no Sportv e NSports, na televisão fechada, e no Goat, CazéTV e X sports, no Youtube.

continua após a publicidade

Relacionadas

É o primeiro jogo do clube na competição feminina, que conquistou a vaga por ter chegado à final do Brasileirão Feminino de 2024. No Grupo C, duela contra Colo-Colo e Olímpia para avançar ao mata-mata.

Escalações de São Paulo e San Lorenzo

Para a partida contra o anfitrião, Thiago Viana escalou o time com: Carlinha, Bruna Calderan, Carol Gil, Kaká e Bia Menezes; Karla Alves, Isa, Serrana, Aline Milene, Camilinha e Millene.

continua após a publicidade

Já o San Lorenzo, entra em campo com: Gabriela Pereyra, Gisel Vidal, Vanina Preininger, Florencia Coronel, Maricel Pereyra, Virginia Leonor, Lourdes Gonzalez, Sabina Coronel, Luciana Zacmon, Katherine Castillo e Juana Gimenez.

O Tricolor é o último brasileiro a jogar na primeira rodada. Na quinta-feira (2), a Ferroviária venceu o Adiffem e o Corinthians empatou com o Independiente del Valle.

continua após a publicidade

Resultados da 1ª rodada

  1. Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas
  2. Always Ready 0 x 4 Santa Fe
  3. Boca Juniors 0 x 0 Alianza Lima
  4. Adiffem 0 x 1 Ferroviária
  5. Colo-colo 2 x 0 Olímpia
  6. Deportivo Cali 1 x 1 Libertad

Jogos do São Paulo na Libertadores

  1. 3/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo
  2. 6/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo
  3. 9/10, 20h: São Paulo x Olímpia

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Aline Milene comemora gol pelo São Paulo (Créditos: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Aline Milene comemora gol pelo São Paulo (Créditos: Rubens Chiri / São Paulo FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias