Belén Aquino, a uruguaia que conquistou a Fiel, é titular pela primeira vez com Emily Lima

A atacante Belén Aquino chegou ao Corinthians nesta temporada, mas rapidamente passou a impressão de já estar integrada ao ambiente do clube há mais tempo. As boas atuações na Copa das Campeãs e no Brasileirão Feminino ajudaram a uruguaia a conquistar a torcida, que passou a defender sua presença entre as titulares.

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A oportunidade veio na vitória por 5 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na Fazendinha. De volta à equipe inicial, Aquino aproveitou o momento e marcou um dos gols da goleada, reforçando o bom momento que atravessa. Após a partida, a técnica Emily Lima destacou a trajetória da atacante e revelou que já acompanhava seu desempenho há alguns anos, sinalizando confiança na evolução da jogadora dentro do elenco alvinegro.

— A Aquino eu conheço desde quando eu trabalhava nas seleções, tanto no Equador como no Peru, a gente estudava muito as seleções. A Aquino quando estava no Inter já falávamos muito dela, e quando veio para o Corinthians eu falei: 'Caramba, que baita contratação' — disse a treinadora.

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— É uma equipe muito difícil de encontrar 11 jogadoras, porque a semana é muito boa. A cada semana que nós vem sendo uma melhor que a outra, e essa última, antes do jogo, vem sendo a melhor semana. A gente pode citar vários nomes que poderiam ter saído como titular. O mais importante de ser titular é dar sequência na próxima semana — alertou a comandante.

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Atacante do Corinthians defenderá a seleção uruguaia

Na Data Fifa, Belén Aquino defenderá a seleção uruguaia para a Liga das Nações, competição que vale vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. Entre 10 e 18 de abril, o Uruguai enfrenta o Peru, a Bolívia e o Chile.