O Flamengo visita o Fluminense neste domingo (5), às 15h, para a decisão do Carioca Feminino Sub-20. O empate no jogo de ida deixou o resultado aberto, mas Filipe Torres, treinador rubro-negro, garantiu que suas comandadas vão em busca do bicampeonato e contam com a camisa 10, Kaylane, para o clássico.

A primeira parte da final foi disputada na Gávea e terminou em 1 a 1. O Fla abriu o placar com Mariana Fernandes, mas Carioca deixou tudo igual para o Tricolor. Apesar de ter tido a melhor campanha, as Meninas de Xerém não contam com a vantagem do empate.

Joia do Flamengo volta da Seleção para a decisão Estadual

Depois do apito final no jogo de ida, Kaylane, camisa 10 do Flamengo, se arrumou rapidamente para se apresentar na Granja Comary, onde a Seleção Sub-17 realiza um período de treinamento em preparação para a Copa do Mundo da categoria. Apesar de a concentração ser até o dia 7, a jogadora retorna ao Rio de Janeiro para jogar a decisão do Carioca Feminino contra o Fluminense.

— Então, já foi tudo planejado, temos uma programação com a Kaylane e ela chega totalmente na condição de jogar também. Tem o controle de carga para o pessoal da preparação física e o departamento médico, que estão bem conectados sobre a saída dela. Nós trabalhamos desde o finalzinho de janeiro, então o modelo de jogo, tudo que for necessário ela tem consciência do que tem que ser feito. E é mais ajuste, não se treina agora para jogar final, é um conjunto da sua preparação, então ela está bem conectada, quanto a isso a gente não vai ter problema não — afirmou Filipe.

Fla-Flu decide o Carioca Feminino Sub-20

Na avaliação de Filipe Torres, o resultado obtido na Gávea não foi o esperado pois acredita que deveriam ter aproveitado o fato de terem jogado em casa. Além disso, achou um resultado "injusto", já que viu sua equipe controlar a partida e ter mais posse, enquanto o Tricolor jogou em bolas esticadas de rápida transição.

Com uma semana de preparação para o segundo jogo, o comandante apontou o que o time precisa fazer de diferente para sair de Xerém com o título Estadual.

— Buscar melhorar nossas ações dentro do controle do jogo. Não basta só ter o controle, precisa terminar em gol, em finalização. Acabamos não sendo efetivos no último terço, e aí não conseguimos sair com um resultado melhor. O futebol feminino tem essa situação das atletas não terem uma boa condição de finalização. É uma questão que acredito ser nacional. E o que nós buscamos é a melhora na base, fazer com que elas sejam mais eficientes no último terço.

No Flamengo desde 2023, Filipe já teve uma passagem vitoriosa pelo Fluminense. Entre 2020 e 2021, participou da conquistas do Brasileirão Feminino Sub-18 e o Carioca Feminino Sub-18. Conhecedor do DNA Tricolor, não sente a pressão de jogar no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

— Buscar controlar as ações do jogo, ter imposição e buscar incessantemente o gol. Ser campeão dentro de Xerém, para mim, vai ser um fator muito especial, com todo o respeito ao Fluminense. Acredito que vai ser um grande jogo, uma grande final, são duas grandes equipes também, mas o Flamengo vai para Xerém com a condição de buscar o bicampeonato, sem dúvida alguma.

