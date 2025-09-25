Mais uma vez, Flamengo e Fluminense decidem o título do Campeonato Carioca Feminino Sub-20. O primeiro jogo da final será neste sábado (27), às 10h, na Gávea, enquanto o segundo será no dia 5 de outubro (domingo), no estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

Os times reeditam a decisão de 2024, em que o Rubro-Negro levou a melhor por conta da vantagem que tinha ao empate, já que teve uma campanha superior à do rival. No entanto, essa regra foi alterada nesta temporada, de forma que a igualdade no tempo regulamentar leva aos pênaltis.

Fluminense no Carioca Sub-20

As Meninas de Xerém tiveram a melhor campanha da primeira fase do Carioca Feminino Sub-20. No Grupo A com Botafogo, Heips e União Central, enfrentaram os times do Grupo B, somando quatro vitórias em quatro jogos, 20 gols marcados e nenhum sofrido. A artilheira da equipe é a atacante Adrielly, com quatro gols, seguida por Bruninha, com três.

Na etapa classificatória, venceu o Olaria por 7 a 1, o Vasco por 2 a 0, o Flamengo pelo mesmo placar e, na última rodada, goleou o Americano por 9 a 0. Na semifinal, eliminou o Botafogo com 2 a 1 no agregado.

Bruninha comemora o gol da classificação do Fluminense para a final do Carioca Feminino Sub-20 (Foto: Mailson Santana/FFC)

Caminho do Flamengo até a final

No Grupo B, o Flamengo ficou em primeiro do Grupo A, à frente de Botafogo, Heips e União Central. Com duas vitórias, um empate e uma derrota, sofreu três gols e teve o melhor ataque da competição, com 22 bolas na rede.

Estreou no estadual com uma goleada por 18 a 0 sobre o União Central. Depois, venceu o Heips por 3 a 0 e no primeiro clássico, contra o Flu, perdeu por 2 a 0. No último jogo, empatou em 1 a 1 com o Botafogo.

Jogadoras do Flamengo comemoram gol sobre o Vasco, na semifinal do Carioca Feminino Sub-20 (Foto: Mariana Sá/CRF)

Datas das finais do Carioca Feminino Sub-20