Tottenham x Manchester City feminino: onde assistir e escalações
Jogo será nesta sexta-feira (19)
O Tottenham recebe o Manchester City nesta sexta-feira (19), às 15h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Women’s Super League (WSL), o Campeonato Inglês feminino. A partida será disputada no Brisbane Road Stadium, em Londres, com transmissão do canal GOAT e Disney+.
Ficha do jogo
O Tottenham está na quarta posição e tenta se firmar entre os primeiros colocados. Para isso, aposta na em nomes como Beth England e Jessica Naz.
Do outro lado, o Manchester City está na sexta colocação e tenta subir na tabela. A equipe conta com a atacante Kerolin, da Seleção Brasileira, além de nomes como Lauren Hemp e Vivianne Miedema.
Onde assistir – Tottenham x Manchester City
- 📍 Local: Brisbane Road Stadium, Londres
- 📅 Data: sexta-feira, 19 de setembro
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 📺 Transmissão: SporTV
⚽ ESCALAÇÕES
TOTTENHAM: Kop, Nilden, Naz, England, Rybrink, Hunt, Tandberg, Ahtinen, Spence, Summanen e Koga.
CITY: Khiara Keating, Gracie Prior, Alex Greenwood, Leila Ouahabi, Kerstin Caspanj, Laura Blindkilde Brown, Yui Hasewaga, Lauren Hemp, Iman Beney, Vivianne Miedema e Bunny Shaw.
