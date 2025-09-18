menu hamburguer
Tottenham x Manchester City feminino: onde assistir e escalações

Jogo será nesta sexta-feira (19)

Tottenham x Manchester City duelam pela WSL.
imagem cameraTottenham x Manchester City duelam pela WSL.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/09/2025
19:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Tottenham recebe o Manchester City nesta sexta-feira (19), às 15h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Women’s Super League (WSL), o Campeonato Inglês feminino. A partida será disputada no Brisbane Road Stadium, em Londres, com transmissão do canal GOAT e Disney+.

Ficha do jogo

Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
Manchester City-escudo-onde-assistir
CIT
3ª rodada
WSL
Data e Hora
Sexta-feira (19), às 15h30
Local
Brisbane Road Stadium, em Londres
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

O Tottenham está na quarta posição e tenta se firmar entre os primeiros colocados. Para isso, aposta na em nomes como Beth England e Jessica Naz.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Do outro lado, o Manchester City está na sexta colocação e tenta subir na tabela. A equipe conta com a atacante Kerolin, da Seleção Brasileira, além de nomes como Lauren Hemp e Vivianne Miedema.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kerolin em campo pelo Manchester City na WSL (Foto: Reprodução/Manchester City)

Onde assistir – Tottenham x Manchester City

  • 📍 Local: Brisbane Road Stadium, Londres
  • 📅 Data: sexta-feira, 19 de setembro
  • Horário: 15h30 (horário de Brasília)
  • 📺 Transmissão: SporTV

⚽ ESCALAÇÕES

TOTTENHAM: Kop, Nilden, Naz, England, Rybrink, Hunt, Tandberg, Ahtinen, Spence, Summanen e Koga.

CITY: Khiara Keating, Gracie Prior, Alex Greenwood, Leila Ouahabi, Kerstin Caspanj, Laura Blindkilde Brown, Yui Hasewaga, Lauren Hemp, Iman Beney, Vivianne Miedema e Bunny Shaw.

