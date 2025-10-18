menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

VÍDEO: torcida do Corinthians comemora título da Libertadores na Neo Química Arena

Corinthians conquistou o título neste sábado (18)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 18/10/2025
19:06
Torcida do Corinthians comemora título da Libertadores Feminina 2025. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
imagem cameraTorcida do Corinthians comemora título da Libertadores Feminina 2025. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
A Neo Química Arena viveu um clima de festa neste sábado (18). Enquanto o Corinthians disputava a final da Libertadores Feminina 2025 contra o Deportivo Cali, em Banfield, a Fiel acompanhou a conquista do hexacampeonato do clube nos telões do estádio, celebrando a vitória histórica das Brabas.

Relacionadas

A transmissão foi realizada antes do duelo do time masculino contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão masculino. Após o pênalti cobrado por Jhonson, que garantiu a taça para o Corinthians, houve comemoração da torcida alvinegra. Confira vídeo:

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Campanha do Corinthians na Libertadores Feminina

O Corinthians avançou na primeira colocação do Grupo A, com 7 pontos em três jogos. Empatou com o Independiente Dragonas (1 a 1) na estreia, venceu o Independiente Santa Fe por 1 a 0 e aplicou goleada sobre o Always Ready por 11 a 0 — a maior desta edição.

No mata-mata, o Corinthians atropelou o Boca Juniors com vitória por 4 a 0. Na semifinal, empatou com a Ferroviária por 1 a 1 no tempo regulamentar e venceu nas penalidades por 6 a 5.

➡️ É campeão! Nos pênaltis, Corinthians supera Cali e conquista Libertadores Feminina 2025

Neste sábado (18), o Corinthians conquistou a sexta taça da Libertadores Feminina, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Em partida acirrada, as Brabas empataram com o Deportivo Cali sem gols e levaram nas penalidades por 5 a 3.

Com o resultado, as Brabas fecharam o torneio continental em primeiro lugar, seguido de Deportivo Cali, Ferroviária e Colo-Colo.

Final Libertadores Feminina
Corinthians vence Deportivo Cali nas penalidades e fica com título da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

