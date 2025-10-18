VÍDEO: torcida do Corinthians comemora título da Libertadores na Neo Química Arena
Corinthians conquistou o título neste sábado (18)
A Neo Química Arena viveu um clima de festa neste sábado (18). Enquanto o Corinthians disputava a final da Libertadores Feminina 2025 contra o Deportivo Cali, em Banfield, a Fiel acompanhou a conquista do hexacampeonato do clube nos telões do estádio, celebrando a vitória histórica das Brabas.
A transmissão foi realizada antes do duelo do time masculino contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão masculino. Após o pênalti cobrado por Jhonson, que garantiu a taça para o Corinthians, houve comemoração da torcida alvinegra. Confira vídeo:
Campanha do Corinthians na Libertadores Feminina
O Corinthians avançou na primeira colocação do Grupo A, com 7 pontos em três jogos. Empatou com o Independiente Dragonas (1 a 1) na estreia, venceu o Independiente Santa Fe por 1 a 0 e aplicou goleada sobre o Always Ready por 11 a 0 — a maior desta edição.
No mata-mata, o Corinthians atropelou o Boca Juniors com vitória por 4 a 0. Na semifinal, empatou com a Ferroviária por 1 a 1 no tempo regulamentar e venceu nas penalidades por 6 a 5.
Neste sábado (18), o Corinthians conquistou a sexta taça da Libertadores Feminina, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Em partida acirrada, as Brabas empataram com o Deportivo Cali sem gols e levaram nas penalidades por 5 a 3.
Com o resultado, as Brabas fecharam o torneio continental em primeiro lugar, seguido de Deportivo Cali, Ferroviária e Colo-Colo.
