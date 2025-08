Marta leva torcedores do Brasil à loucura: ‘Absurdo o que acaba de fazer’

O Brasil perdia a final da Copa América Feminina contra a Colômbia, neste sábado (3), mas Marta anotou um golaço no último minuto para levar a partida para a prorrogação. O lindo gol da "maior da história" levou os torcedores brasileiros à loucura nas redes sociais. Não demorou para a atleta lendária virar um dos assuntos mais comentados da web, com diversos comentários exaltando o seu legado no futebol. Veja alguns posts abaixo.

Marta, a líder da Seleção Brasileira

Marta não foi titular na final da Copa América contra a Colômbia, mas entrou para fazer a diferença. A Rainha do Futebol lidera um elenco misto, formado por jovens promessas e atletas mais experientes. Aos 39 anos, foi titular em três partidas do torneio e entrou como reserva em outras duas. Ela se despede do torneio neste sábado (2).

Marta pela Seleção Brasileira

199 jogos (174 titular)

119 gols

24 assistências

2 medalhas de ouro no pan-americano (2003 e 2007)

3 medalhas de prata nos jogos olímpicos (2004, 2008 e 2024)

3 Copa América (2003, 2010 e 2018)

3 Torneio Internacional Cidade de São Paulo (2009, 2011 e 2012)

Marta comemora gol contra a Colômbia na final da Copa América (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Campanha do Brasil na Copa América

1ª rodada - Brasil 2 x 0 Venezuela

2ª rodada - Bolívia 0 x 6 Brasil

3ª rodada - folga

4ª rodada - Paraguai 1 x 4 Brasil

5ª rodada - Brasil 0 x 0 Colômbia

Semifinal - Brasil 5 x 1 Uruguai