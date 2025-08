Corinthians fecha acordo e anuncia novo patrocinador

O Corinthians anunciou um novo patrocinador na noite deste sábado (2). A Gatorade será a nova fornecedora de isotônicos de todos os setores esportivos do clube alvinegro e estampará o uniforme da equipe feminina.

A estreia da marca de isotônicos no uniforme da equipe feminina será contra o Palmeiras, no próximo domingo (3), em duelo válido pelo Paulistão. Osmar Stábile, presidente do Corinthians, exaltou a parceria com a empresa.

— Um dos objetivos da nossa gestão é colocar o Corinthians ao lado de marcas líderes mundiais em seus segmentos. Estou muito contente por essa parceria com a Gatorade por fornecer um produto de excelência aos atletas do clube e, principalmente, pelo entendimento de Gatorade em dar visibilidade à nossa equipe feminina, inspirando o crescimento das brabas e da modalidade no Brasil — disse o presidente do Corinthians.

O contrato terá duração até 2027, enquanto o acordo firmado para a camisa da equipe feminina é válido até o fim desta temporada. Além do Paulistão, o Corinthians segue na disputa do Brasileirão, no qual enfrentará o Bahia nas quartas de final, Copa do Brasil Feminina, e também disputará a Libertadores, em outubro, na Argentina.

— Nosso histórico de apoio ao esporte feminino reafirma o compromisso da marca com iniciativas que valorizam as atletas em diversas modalidades, impulsionando o crescimento da categoria. As Brabas são sinônimo de excelência, referência em performance e merecem todo o reconhecimento e visibilidade. Para nós, é uma honra estar ao lado das jogadoras em treinos, jogos e campeonatos, contribuindo com um time que inspira o futebol feminino no Brasil e no mundo — disse Jorge Natteri, head de marketing da Gatorade.

Corinthians terá novo patrocinador (Fotos: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Próximos jogos

O Corinthians enfrenta o Palmeiras neste domingo (3), às 11h (de Brasília), na Fazendinha, pelo Campeonato Paulista Feminino. Na quarta-feira (6), as Brabas encaram o Cruzeiro, às 16h30 (de Brasília), em Nova Lima, Minas Gerais.