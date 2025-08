O Brasil perdia pro 3 a 2 até os 50 minutos do segundo tempo quando Marta marcou um golaço e garantiu o empate brasileiro. A camisa 10 fez dois gols nesta edição da Copa América Feminina 2025, diante de Uruguai e Colômbia.

A Colômbia definiu o título com Mayra Ramírez. Em jogada de contra-ataque, Linda Caicedo avançou com velocidade e achou a companheira sozinha, que bateu na saída de Lorena.

O Brasil foi para cima na reta final. O gol decisivo para levar à prorrogação foi de Marta, aos 50 minutos do segundo tempo. A defesa colombiana cortou e Marta chutou com força, no ângulo esquerdo, sem chance para Kate Tapia. O jogo foi para a prorrogação. Veja lance:

GOOOOOOLAAAAAÇOOOOOO!!!!! É DA RAINHA MARTA!!!!! 👑⚽🇧🇷 O Brasil empata e vai pra prorrogação na FINAL da Conmebol Copa América Feminina 2025!!!



Assista AO VIVO! ➡️ https://t.co/bfM6qmb2Th#ATelaDoFutebolFeminino #CopaAmericaFEM pic.twitter.com/qZm3lU3Rrq — TV Brasil (@TVBrasil) August 2, 2025

Marta joga sua última Copa América

Aos 39 anos, Marta faz sua última Copa América da carreira. Ela é tricampeã do torneio (2003, 2010 e 2010). Confira números:

199 jogos (175 titular) 118 gols 24 assistências 2 medalhas de ouro no pan-americano (2003 e 2007) 3 medalhas de prata nos jogos olímpicos (2004, 2008 e 2024) 3 Copa América (2003, 2010 e 2018) 3 Torneio Internacional Cidade de São Paulo (2009, 2011 e 2012)

