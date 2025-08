Brasil e Colômbia protagonizaram a final mais eletrizante da história da Copa América Feminina. Em um jogo cheio de reviravoltas, com empate por 4 a 4 no tempo regulamentar, a Seleção Brasileira garantiu o título nos pênaltis alternados: 5 a 4.

Se nas fases anteriores a Seleção passou com autoridade por Uruguai, Paraguai e Bolívia, a decisão fugiu do roteiro. Equilibrada, intensa e imprevisível, a final expôs as vulnerabilidades brasileiras e consagrou o mérito da Colômbia, uma adversária que, definitivamente, desafiou a hegemonia da amarelinha no continente.

Na véspera da partida, o técnico Arthur Elias afirmou que buscaria "surpreender" as colombianas. E surpreendeu mesmo, inclusive quem acompanhava a campanha brasileira. Com Marta e Amanda Gutierres no banco, a escalação inicial destoou da expectativa de torcedores e analistas. A Colômbia aproveitou. Começou melhor, com intensidade, e expôs a desorganização defensiva do Brasil. O gol de Linda Caicedo, entre três marcadoras, escancarou a fragilidade da primeira etapa.

Brasil cresce no segundo tempo

Arthur agiu cedo. Ainda no primeiro tempo, lançou Isa Haas e Amanda Gutierres em campo, e a Seleção cresceu. A virada de chave na postura, porém, não foi apenas fruto do "dedo do treinador", mas da leitura do jogo em tempo real e capacidade de corrigir falhas.

O Brasil voltou mais competitivo no segundo tempo. Se não fosse o gol contra de Tarciane, num lance infeliz, a taça talvez viesse com menos drama. Mas foi nas adversidades que o time se reencontrou. Marta entrou e foi decisiva, com gol nos acréscimos. Angelina, Duda Sampaio, Yasmim, Gio e Amanda Gutierres sustentaram a reação. Nas penalidades, Lorena brilhou no gol, enquanto Luany e Jhonson mostraram personalidade.

A lição da Copa América é clara: é preciso saber corrigir erros em campo. Para Arthur Elias, é o primeiro título com a Seleção principal. Para Marta, a quarta taça continental. Para o Brasil, um teste de fogo no caminho até a Copa do Mundo de 2027, um caminho que exige evolução, ousadia e, acima de tudo, resiliência.