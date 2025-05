A zagueira Tarciane, da Seleção Brasileira, não esconde o carinho pelo Corinthians. Hoje no Lyon, da França, ela defendeu as cores do Timão entre 2021 e 2024.

Aos 22 anos, Tarciane é uma das jogadoras de confiança de Arthur Elias. Recém chegada ao clube francês, a defensora está tentando se fixar no time titular e participou de sete dos 35 jogos do Lyon na temporada. Apesar do momento, é categórica quanto ao seu ritmo de jogo.

— Eu tô bem, por isso Arthur me convocou — disse ela, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (27). — Se não estivesse, seria a primeira a dizer — completou.

Tarciane no Corinthians feminino

Com passagens por Daminhas da Bola e Fluminense, Tarciane chegou ao Corinthians com 18 anos. À época, as Brabas já eram comandadas por Arthur Elias e contavam com nomes experientes no setor defensivo, caso da Érika e Pardal.

(Foto: Marco Galvão/AgCorinthians)

Aos poucos, a jovem zagueira foi se fixando e agradou o treinador do Timão. Em 2023, foi uma das atletas que mais entraram em campo pelo Corinthians, em 34 oportunidades. Na passagem, foi campeã da Libertadores (2023), do Campeonato Paulista (2021 e 2023), da Copa Paulista (2022), tricampeã da Supercopa do Brasil (2022, 2023 e 2024), além de tetracampeã brasileira, entre 2021 e 2024.

Agenda da Seleção feminina