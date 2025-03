Supercopa feminina: São Paulo e Corinthians jogam a final no Morumbi

A CBF divulgou nesta quinta-feira (13) os detalhes da final da Supercopa feminina, que será disputada entre o São Paulo e o Corinthians.

O clássico está marcado para o próximo sábado (15), às 16h30, no Morumbi.

Por ter melhor campanha em função do saldo de gols, o mando de campo será do Tricolor.

O duelo é uma reedição da final do Brasileirão feminino do ano passado.

São Paulo e Corinthians reeditam a final do Brasileirão Feminino 2024 na decisão da Supercopa (Foto: Staff Images/CBF)

A trajetória até a final:

O São Paulo derrotou o Flamengo por 1 a 0 na última quarta-feira (11) em uma partida acirrada na Vila Belmiro. Desde o início do jogo, o Tricolor manteve a posse da bola por mais tempo, enquanto o Rubro-Negro priorizava os contra-ataques com velocidade.

No segundo tempo, a equipe comandada pelo técnico Thiago Viana continuou com a mesma estratégia, até que Kaká abriu o placar, de cabeça. A zagueira foi responsável pelo único gol do jogo e por garantir a classificação paulista.

O próximo compromisso do Mengão será na semana que vem, pela Copa Rio.

O Corinthians eliminou o Cruzeiro ao vencer também por 1 a 0. O confronto é uma reedição da final da Supercopa do ano passado.

Logo aos 14 minutos da primeira etapa, a goleira Camila colocou o braço na bola fora da área, deixando as Cabulosas com uma jogadora a menos.

Mesmo com a vantagem do Timão, a partida seguiu equilibrada e com boas tentativas das duas equipes.

Aos 37 minutos do segundo tempo, as Brabas tiveram a grande oportunidade do jogo. Letícia Monteiro foi derrubada dentro da área, e Vic Albuquerque converteu a cobrança de pênalti, garantindo a classificação do time paulista.

O Corinthians é o único campeão do torneio com três títulos conquistados.