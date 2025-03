Corinthians vence Cruzeiro e enfrenta o São Paulo na final da Supercopa Feminina

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (12) e avançou para a final da Supercopa Feminina. Vic Albuquerque marcou o gol da vitória das Brabas, de pênalti, aos 37 minutos do segundo tempo. É a quarta vez que o Corinthians disputa a final da Supercopa. O Timão venceu todas as três edições anteriores e busca o tetracampeonato da competição.

Agora, Corinthians e São Paulo farão a final da Supercopa Feminina no próximo sábado (15), às 16h30. Com vantagem do mando de campo, o Tricolor pode escolher em qual estádio vai mandar o jogo.

As duas equipes entraram em campo com muita disposição, mas os rumos da partida mudaram logo no início. Aos 14 minutos do primeiro tempo, a goleira Camila, do Cruzeiro, tocou a bola com a mão fora da área e foi expulsa, deixando as mineiras com uma jogadora a menos durante quase toda a partida.

O que se viu a partir daí foi praticamente um jogo de ataque contra defesa. Enquanto o Cruzeiro se fechava na defesa para impedir os avanços do Corinthians, as jogadoras do time paulista abusavam das jogadas aéreas, sem sucesso.

No segundo tempo, Andressa Alves e Letícia marcaram para Corinthians e Cruzeiro respectivamente, mas ambas estavam em posição irregular. O técnico do Corinthians, Lucas Piccinato, mandou o time ao ataque e colocou Tamires no time.

No fim, quando tudo caminhava para uma decisão por pênaltis, Limpia Fretes derrubou Letícia Monteiro dentro da área. Vic Albuquerque bateu e abriu o placar para o Corinthians.

O Timão ainda teve mais um pênalti a favor, mas Duda Sampaio mandou na trave e o placar se manteve inalterado até o fim.

A equipe agora vai enfrentar o São Paulo. As meninas do Tricolor venceram o Flamengo na tarde desta quarta. Em jogo disputado na Vila Belmiro, Kaká, zagueira do São Paulo, marcou o único gol do jogo.