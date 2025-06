Seleção feminina vence Japão de virada com gol de Jhonson

Com gol da estreante Jhonson, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1 o amistoso realizado no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Seike Kiko abriu o placar para as japonesas, mas um gol contra de Ishikawa e outro da atacante do Corinthians garantiram a virada brasileira.

continua após a publicidade

O próximo desafio do Brasil será diante da França, em 27 de junho, no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França. Em julho, a Seleção disputa a Copa América.

➡️ CBF erra e coloca time eliminado em sorteio da Copa do Brasil Feminina

Como foi Brasil x Japão em Bragança Paulista

O técnico Arthur Elias optou por modificar a equipe em relação ao time que venceu as japonesas por 3 a 1 na última sexta-feira (30). Na defesa, Thaís e Mariza ganharam espaço, enquanto Marta e Adriana reforçaram o setor ofensivo.

continua após a publicidade

O entrosamento pesou nos minutos iniciais e o time brasileiro teve dificuldade na saída de bola. O Japão, por outro lado, adotou uma postura reativa e de forte marcação, em especial na atacante Dudinha, autora dois gols no primeiro duelo.

Co dificuldades de vencer a barreira japonesa, as brasileiras investiram em bola parada. Marta e Angelina cobraram escanteios perigosos, mas o Brasil não chegou ao gol.

continua após a publicidade

Aos sete minutos, Lorena encaixou chute perigoso. Entre 27 e 30 minutos, o Japão cresceu no jogo e empilhou chances perdidas com a camisa oito Seike Kiko.

Em uma delas, Seike venceu Lorena, que teve que sair do gol e finalizou para fora, já sem goleira. A primeira etapa foi finalizada sem gols.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kerolin enfrenta dura marcação do Japão. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A virada da Seleção

O Japão voltou bem na segunda etapa e abriu o placar antes do primeiro minuto. A atacante Chiba Remina iniciou jogada de triangulação e encontrou Seike Kiko, sozinha na área, para balançar as redes.

Após o gol, as brasileiras se encontraram mais em campo e chegaram ao empate em jogada de bola parada. Aos oito minutos, Duda Sampaio cobrou escanteio para a área e a zagueira Ishikawa desviou contra a própria meta.

Com o empate, o Brasil cresceu na partida. Aos 11, foi a vez de Angelina avançar pelo lado esquerdo e chutar rasteiro. A bola passou ao lado da trave. O Japão respondeu no lance seguinte, com Kiko invadindo a área e finalizando com força, mas o travessão evitou o segundo gol japonês.

Arthur Elias promoveu as entradas de Kaká, Fátima Dutra, Jhonson, Gio e Bruna Calderan. Aos 19, Chiba Remina fez fila na entrada da área e chutou com perigo. As asiáticas pressionaram e Lorena se destacou.

Aos 34 minutos, Jhonson puxou o contra-ataque, tocou para Gio, recebeu de volta e definiu na saída de Yamashita. O estádio comemorou muito o gol da joia do Corinthians.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X JAPÃO - AMISTOSO

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de junho, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista ⚽ Gols: Seike Kiko (Japão) e Ishikawa (GC) e Jhonson (Brasil) 🏟️ Público: 8.412 💰Renda: R$ 270.050,00

BRASIL (Técnico: Arthur Elias):

Lorena; Mariza (Fátima), Thaís (Kaká), Isa Haas e Yasmim (Fátima Dutra); Angelina, Duda Sampaio e Dudinha (Gio); Kerolin, Adriana e Marta (Jhonson).

JAPÃO (Técnico: Nils Nielsen):

Ayaka Yamashita; Kitagawa (Chiba), Takahashi (Yamamoto), Ishikawa, Koga; Momiki (Sugita), Seike, Miura; Fujino (Ueki), Tanaka, Matsukubo (Miyazawa).