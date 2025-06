A meio-campista Ary Borges, da escolheu a chuteira Hypervenom Phantom, da Nike, para utilizar no amistoso contra as japonesas, nesta segunda-feira (2), em Bragança Paulista. Trata-se do modelo "Hypervenom Phantom RGN SE", uma reedição personalizada com o nome da atleta e a bandeira do Brasil.

Lançado em 2013, o calçado foi utilizado pelo craque entre 2013 e 2015, e marcou época durante a Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil foi campeão e Neymar eleito melhor jogador do torneio.

Com passagens por Centro Olímpico, Sport, São Paulo e Palmeiras, e hoje no Racing Louisville, dos Estados Unidos, Ary Borges tem 25 anos e atua como meia ofensiva. Ela tem como características a velocidade, finalização e drible.

Ary será reserva no amistoso entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O jogo será transmitido pelo Sportv.

Na última sexta-feira (30), as brasileiras venceram as japonesas por 3 a 1, na Neo Química Arena, também em amistoso preparatório para a Copa América. Os gols foram de Dudinha (2x) e Kerolin.

Ary Borges durante aquecimento da Seleção. (Foto: Divulgação/William Anacleto/TB Sports)

Escalações confirmadas para amistoso feminino

BRASIL (Técnico: Arthur Elias):

Lorena; Mariza, Thaís, Isa Haas e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Dudinha; Kerolin, Adriana e Marta.

JAPÃO (Técnico: Nils Nielsen):

Ayaka Yamashita; Kitagawa, Takahashi, Ishikawa, Koga; Momiki, Seike, Miura; Fujino, Tanaka, Matsukubo.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X JAPÃO - AMISTOSO

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de junho, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

✅ Arbitragem: árbitra Maria Laura Fortunato (ARG), assistente Gisela Trucco (ARG), Assistente VAR Maria Victoria Daza (COL) e observador VAR Eveliny de Almeida (BRA)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)