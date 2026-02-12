Ingressos de Atlético-MG x Corinthians pelo Brasileirão Feminino estão à venda: veja informações

O Atlético iniciou nesta quinta-feira (12) a venda de ingressos para a partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima sexta-feira (13), às 21h, em jogo da primeira rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.

A decisão sobre público no estádio marca uma mudança de cenário em relação ao planejamento inicial. Antes, o clube havia informado que o confronto seria realizado com portões fechados, em razão do Carnaval em Belo Horizonte, que mobiliza grande parte do efetivo de segurança da cidade. Após reavaliação operacional, o Atlético-MG confirmou a liberação do público.

De volta à elite do futebol feminino, o Atlético-MG inicia sua campanha no Brasileirão diante do atual campeão Corinthians, em um dos principais confrontos da rodada de abertura. A partida tem transmissão exclusiva do SporTV e integra a primeira jornada da competição, que reúne 20 clubes na luta por classificação à fase decisiva e contra o rebaixamento.

Time feminino do Atlético-MG (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Ingressos para Atlético-MG e Corinthians

Os ingressos começam a ser vendidos às 11h desta quinta-feira (12), exclusivamente pelo site ingressos.galonaveia.com.br, inclusive para a torcida visitante. Para sócios Galo Na Veia, os valores partem de R$ 20. Já para o público geral, os preços são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Apenas o setor Brahma Oeste estará aberto.

Cada sócio Galo Na Veia poderá adquirir até cinco ingressos, sendo os adicionais com 50% de desconto. Os associados da modalidade GNV Vingadoras têm direito a um ingresso gratuito, mediante resgate, além da possibilidade de comprar quatro ingressos extras com desconto.

A abertura dos portões da Arena MRV está marcada para as 19h. Para torcedores maiores de 12 anos, o acesso será exclusivamente por reconhecimento facial, enquanto crianças menores de 12 anos entram por barcode, via Super App do Galo. O cadastramento da biometria facial é obrigatório e deve ser feito no site de vendas, por meio do GaloID.