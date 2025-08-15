Governo do Estado debate esporte adaptado no Rio Innovation Week 2025

O Governo do Estado do Rio de Janeiro promoveu um debate sobre "Esporte e Superação: O Poder do Paradesporto" no espaço Inclusive Talks, no Armazém 3 do Píer Mauá, na noite de quarta-feira (13/08), na participação no evento Rio Innovation Week.

A conversa, mediada por Marcos Santos, presidente da Suderj, atraiu um bom público que teve a oportunidade de ouvir histórias de superação e conquistas dos convidados João Batista, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CBPC); Anderson Lopes e Edson Handbike, atletas Paralímpicos; e Marcelo Costa, coordenador da Escola de Saúde da Universidade Cândido Mendes.

— É uma alegria fazer parte do time do Governo do Estado neste grande evento. Quando a gestão pública caminha junto com a inovação e a tecnologia, quem ganha é a população, e o gestor público tem a oportunidade de aplicar as melhores práticas em benefício de todos — celebrou o presidente da Suderj, Marcos Santos.

Convidado do evento, Anderson Lopes, medalhista Paralímpico no lançamento de disco nas olimpíadas de Atlanta, em 1996, e Sidney, em 2000, falou da importância do tema que foi escolhido pelo Governo do Estado.

— Fiquei muito feliz de participar desse extraordinário evento que valoriza o esporte paralímpico e as pessoas com deficiência, trazendo muita informação e inclusão para nossa sociedade. Parabéns para o Governo do Estado e aos envolvidos, em especial ao meu amigo Marcão, presidente da Suderj, que conduziu maravilhosamente a nossa mesa, em que foi tratado o tema Esporte e Superação: O Poder do Paradesporto — contou.

Um dos destaques entre os estandes do Governo do Estado no Rio Innovation Week, o Inclusive Talks é comandado pela Secretaria de Estado da Mulher, Subsecretaria de Políticas Inclusivas, Fundação Leão XIII e RioSolidario. Com uma programação vasta de painéis e debates, o estande promove uma verdadeira imersão em temas urgentes como inclusão, diversidade e justiça social.

Marcos Santos, presidente da Suderj, durante palestra no Rio Innovation Week sobre Esporte e Superação: O Poder do Paradesporto (Foto: Rogério Santana)

Lance! no que é a Rio Innovation Week

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expandirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.

