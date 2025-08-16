São Paulo e Ferroviária decidem vaga no Morumbis; veja escalações confirmadas
Equipes empataram sem gols no jogo de ida, em Araraquara
São Paulo e Ferroviária duelam neste sábado (16), às 16h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). O jogo, válido pela partida de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, tem transmissão do Sportv e da TV Brasil.
No jogo de ida, em Araraquara, os times empataram sem gols. Desta forma, quem vencer fica com a vaga e será adversário do Corinthians na semifinal, que eliminou o Bahia na sexta (15). Em caso de empate no tempo regulamentar, será decidido nos pênaltis de forma direta, sem prorrogação.
O São Paulo poupou diante do Realidade Jovem, pelo Paulistão, e retoma a equipe completa para a decisão. O time de Thiago Viana vem com Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa.
A Ferroviária, por sua vez, também entrou com time misto na derrota por 2 a 1 diante do Corinthians. Léo Mendes escala o time com: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares, Nicoly, Fátima Dutra, Duda, Micaelly, Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz.
SÃO PAULO X FERROVIÁRIA
QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025
- 📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto (horário de Brasília)
- 📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Sportv e TV Brasil
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana.
FERROVIÁRIA: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares, Nicoly, Fátima Dutra, Duda, Micaelly, Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.
