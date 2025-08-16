menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

São Paulo e Ferroviária decidem vaga no Morumbis; veja escalações confirmadas

Equipes empataram sem gols no jogo de ida, em Araraquara

Morumbis recebe São Paulo e Ferroviária pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
imagem cameraMorumbis recebe São Paulo e Ferroviária pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 16/08/2025
15:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Ferroviária duelam neste sábado (16), às 16h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). O jogo, válido pela partida de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, tem transmissão do Sportv e da TV Brasil.

continua após a publicidade

Relacionadas

No jogo de ida, em Araraquara, os times empataram sem gols. Desta forma, quem vencer fica com a vaga e será adversário do Corinthians na semifinal, que eliminou o Bahia na sexta (15). Em caso de empate no tempo regulamentar, será decidido nos pênaltis de forma direta, sem prorrogação.

➡️ Campeão do Brasileirão Feminino 2025 fatura quantia milionária; veja valores

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo poupou diante do Realidade Jovem, pelo Paulistão, e retoma a equipe completa para a decisão. O time de Thiago Viana vem com Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa.

continua após a publicidade

A Ferroviária, por sua vez, também entrou com time misto na derrota por 2 a 1 diante do Corinthians. Léo Mendes escala o time com: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares, Nicoly, Fátima Dutra, Duda, Micaelly, Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz.

SÃO PAULO X FERROVIÁRIA 

QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

  • JOGO DE VOLTA
  • 📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
  • 📺 Onde assistir: Sportv e TV Brasil

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana.

FERROVIÁRIA: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares, Nicoly, Fátima Dutra, Duda, Micaelly, Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias