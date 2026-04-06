O fim de semana foi movimentado para as jogadoras brasileiras que atuam no exterior, com gols, decisões e momentos marcantes em diferentes ligas. O Lance! lista alguns destaques.

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Nos Estados Unidos, a rodada da NWSL teve protagonismo brasileiro em campo, enquanto na Europa nomes importantes seguiram em evidência tanto em competições nacionais quanto em mata-matas.

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Estados Unidos

A rodada da NWSL começou com vitória do San Diego Wave sobre o Boston Legacy por 1 a 0, em partida que marcou o primeiro gol de Ludmila pelo novo clube. A atacante, recém-chegada para a temporada, foi destaque em um time que também conta com Dudinha e Gabi Portilho e vive bom início na liga. Do outro lado, Amanda Gutierres foi titular, enquanto a zagueira Kaká ficou fora por lesão.

➡️ Kaká passa por cirurgia e deve desfalcar Boston Legacy por 45 dias

DON'T LET LUDMILA LOOSE 🔥 pic.twitter.com/MgqV3hbhiZ — San Diego Wave FC (@sandiegowavefc) April 4, 2026

No confronto entre Orlando Pride e Angel City, a vitória por 2 a 1 teve um momento especial fora do roteiro técnico. Marta entrou no decorrer da partida e foi ovacionada por torcedores e até por jogadoras adversárias, em cena que repercutiu nas redes sociais. Pelo Angel City, Maiara e Ary Borges estiveram em campo.

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➡️ VÍDEO: jogadora encontra Marta pela primeira vez e reação viraliza

No sábado, o Kansas City Current venceu o Gotham FC por 2 a 1, com gol de Debinha. A partida, no entanto, teve como ponto negativo a lesão da goleira Lorena, que virou desfalque da Seleção Brasileira para a Fifa Series.

Meg maxxing 🔥🇧🇷



Not a game with a Deb Meg™️ pic.twitter.com/Iknp58kZTi — KC Current (@thekccurrent) April 6, 2026

México

Isa Haas foi um dos destaques do América ao atuar como capitã e marcar um gol na vitória por 4 a 1 sobre o Querétaro, pela Liga MX Feminina. Foi o segundo gol dela desde que chegou ao clube, e o segundo em sequência.

Também no México, Aline Gomes esteve em campo pelo Pachuca no confronto contra o León, enquanto Jheniffer disputou os 90 minutos no empate por 2 a 2 com o Chivas.

Isa Haas comemora segundo gol pelo América-MEX. (Foto: América/Divulgação)

Europa

Na Espanha, pela Liga F, Gio Garbelini voltou a balançar as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo, confirmando boa fase. A atuação também teve destaque de Luany, que contribuiu com o desempenho da equipe. Já o Real Madrid voltou a vencer após a eliminação na Champions League, embora Antônia e Yasmim não tenham atuado.

Luany e Gio Garbelini comemoram gol do Atlético de Madrid pela Liga F. (Foto: Atlético de Madrid/Divulgação)

Na França, o Paris Saint-Germain, de Isabela e Yaya, garantiu vaga na final da Copa da França ao vencer o Paris FC por 2 a 1. A decisão será contra o Lyon, que conta com Tarciane e Giovanna Waksman, colocando brasileiras frente a frente na disputa pelo título.