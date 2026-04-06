Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (06/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta segunda-feira (6), a agenda do futebol reúne jogos que prometem grande emoção. Além de diversos jogos no Campeonato Italiano, com um clássico entre Napoli e Milan, teremos diversos duelos na segunda divisão inglesa e Série B do Brasileirão.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 6 de abril de 2026):
Campeonato Espanhol
16h — Girona x Villarreal — ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
7h30 — Udinese x Como — Disney+
10h — Lecce x Atalanta — Disney+
13h — Juventus x Genoa — ESPN 4 e Disney+
15h45 — Napoli x Milan — CazéTV e Disney+
Campeonato Inglês (2ª Divisão)
8h30 — Portsmouth x Oxford United — Disney+
11h — Watford x Charlton Athletic — Xsports e Disney+
11h — Ipswich Town x Birmingham City — Disney+
13h30 — Swansea City x Middlesbrough — ESPN 3 e Disney+
16h — Hull City x Coventry City — ESPN 2 e Disney+
Campeonato Português
14h45 — Arouca x Estoril — Xsports e Disney+
16h45 — Casa Pia x Benfica — ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série B
21h — Goiás x Criciúma — Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
Campeonato Argentino
19h — Argentinos Juniors x Banfield — Disney+
Copa da Inglaterra Feminina
9h30 — Chelsea x Tottenham — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol Feminino
14h — Barcelona x Badalona — DAZN
Campeonato Turco
14h — Kocaelispor x Istanbul Basaksehir — Disney+
Sul-Americano Sub-17
20h — Peru x Brasil — Sportv
Clique para assistir no Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
