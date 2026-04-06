menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (06/04/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
07:00
Pelo Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Juventus por 2 a 1 (Foto: CARLO HERMANN / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira (6), a agenda do futebol reúne jogos que prometem grande emoção. Além de diversos jogos no Campeonato Italiano, com um clássico entre Napoli e Milan, teremos diversos duelos na segunda divisão inglesa e Série B do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 6 de abril de 2026):

Campeonato Espanhol

16h — Girona x Villarreal — ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

7h30 — Udinese x Como — Disney+
10h — Lecce x Atalanta — Disney+
13h — Juventus x Genoa — ESPN 4 e Disney+
15h45 — Napoli x Milan — CazéTV e Disney+

continua após a publicidade
Nkunku celebra gol do Milan sobre o Verona, pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Campeonato Inglês (2ª Divisão)

8h30 — Portsmouth x Oxford United — Disney+
11h — Watford x Charlton Athletic — Xsports e Disney+
11h — Ipswich Town x Birmingham City — Disney+
13h30 — Swansea City x Middlesbrough — ESPN 3 e Disney+
16h — Hull City x Coventry City — ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

14h45 — Arouca x Estoril — Xsports e Disney+
16h45 — Casa Pia x Benfica — ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

21h — Goiás x Criciúma — Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+

Campeonato Argentino

19h — Argentinos Juniors x Banfield — Disney+

Copa da Inglaterra Feminina

9h30 — Chelsea x Tottenham — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

14h — Barcelona x Badalona — DAZN

Campeonato Turco

14h — Kocaelispor x Istanbul Basaksehir — Disney+

Sul-Americano Sub-17

20h — Peru x Brasil — Sportv

 Clique para assistir no Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias