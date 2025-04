São Paulo x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Brasileirão Feminino

Ficha do jogo SAO COR 7ª rodada Brasileirão feminino Data e Hora sábado, 26 de abril, às 15h (de Brasília) Local Estádio de Cotia, em São Paulo (SP) Árbitro Marianna Nanni Batalha (SP) Assistentes Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP) Onde assistir

São Paulo e Corinthians fazem clássico paulista neste sábado (26), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A bola rola em Cotia, às 15h (horário de Brasília), com transmissão do Sportv (canal fechado) e retransmissão Globoplay, para assinantes.

Em busca do primeiro título da primeira divisão, o São Paulo está na quarta colocação da competição, com 13 pontos em seis partidas. A campanha é de quatro vitórias e dois empates, com vitória fora de casa diante do Grêmio, por 2 a 1, na última rodada.

O Corinthians, atual campeão brasileiro, está na quinta colocação, com 11 pontos. As Brabas têm três derrotas, dois empates e uma derrota, no dérbi diante do Palmeiras, também por 2 a 1.

Caso vença, o Tricolor empata em número de pontos com a Ferroviária, líder da competição, com 16. O Alvinegro pode chegar à terceira colocação se somar três pontos.

Corinthians x São Paulo fizeram semifinal Paulistão Feminino em 2025; Brabas avançaram e foram campeãs (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

Confira as informações do jogo entre São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão feminino

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

7ª RODADA - PRIMEIRA FASE - BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: sábado, 26 de abril, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Cotia, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado), com retransmissão Globoplay

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana): Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha.

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato): Nicole Ramos; Thais Regina, Thais Ferreira e Mariza. Gi Fernandes, Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Letícia Monteiro e Tamires. Jaqueline e Andressa Alves.

Próximos jogos

O São Paulo recebe o América Mineiro quarta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), em Cotia, pela 8ª rodada do Brasileirão. Já o Corinthians terá o Grêmio como adversário, no Parque São Jorge, na quinta-feira (1), às 19h.