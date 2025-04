Palmeiras vira no fim e vence Corinthians pelo Brasileirão Feminino

O final de semana do Brasileirão Feminino começou com a vitória emocionante do Palmeiras sobre o Corinthians, válida pela quarta rodada da competição. Andressa Alves abriu o placar para o Timão na Fazendinha, mas Laís Estevam igualou e Andressinha virou nos acréscimos para dar números finais ao Dérbi, que terminou 2 a 1.

O clássico marcou o primeiro reencontro entre as equipes desde a final do Paulistão de 2024, em que o Palmeiras saiu vencedor. Com a segunda vitória consecutiva contra o rival, as Palestrinas mantém a invencibilidade no Brasileirão, sobem na tabela e lideram momentaneamente a classificação.

Como foi o jogo

O início do primeiro tempo apresentou um jogo equilibrado, com os dois alternando os momentos de ataque. O Palmeiras teve as primeiras chances: com Pati Maldaner, em finalização salva por Ingryd, depois com Brena, que obrigou Nicole a fazer uma defesa difícil no ângulo direito. No entanto, depois do lance, o Corinthians cresceu e dominou as ações do jogo até o intervalo. Aos 10 minutos, em cruzamento de Gi Fernandes, Vic Albuquerque desperdiçou uma chance clara na pequena área. Pouco depois, em cabeçada de Gabi Zanotti, Natascha e Ingryd salvaram em cima da linha para evitar o gol rival.

Aos 27, Andressa Alves apostou na velocidade com Ingryd e, quando entrou na área, caiu pedindo pênalti. A arbitragem mandou seguir o jogo, o que gerou muitas reclamações do banco corinthiano, além de um cartão amarelo para um membro da comissão técnica por reclamação. Nesse momento, o Corinthians já tinha mais posse de bola e era superior no meio de campo, se aproveitando dos erros de passe do Palmeiras, que já não conseguia sair jogando como nos primeiros minutos. Aos 35, mais uma chance clara saiu dos pés de Gi Fernandes, que avançou pela direita e cruzou para Gabi Zanotti escorar para o miolo da área para Andressa Alves finalizar, mas Tainá Maranhão fez a "defesa" com os pés.

O gol corinthiano estava amadurecendo e saiu nos primeiros minutos da segunda etapa, com cruzamento preciso de Tamires para a cabeçada de Andressa Alves. Mesmo com a vantagem no placar, as Brabas foram buscar mais e quase ampliaram em chute de Duda Sampaio. Depois de quase 30 minutos de pressão alvinegra, o Palmeiras encontrou o gol de empate em jogada de bola parada. Diany cobrou falta frontal na área para Fê Palermo escorar para o meio e encontrar Laís Estevam, que bateu de primeira.

Por pouco o desempate corinthiano não saiu aos 39, em cabeçada de Mariza, salva por Andressinha em cima da linha, desviando de cabeça para escanteio. E se a camisa 20 havia feito um "gol de zagueira", depois fez um gol mais ao estilo de sua posição. Em falta perigosa já nos acréscimos, a meia cobrou com categoria e virou o jogo para o Palmeiras, garantindo mais uma vitória no Brasileirão.