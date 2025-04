O Brasileirão Feminino Série A2 teve início em abril e segue até setembro. A competição, equivalente à segunda divisão do futebol feminino nacional, reúne clubes tradicionais como Santos, Botafogo, Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza.

O Lance! apresenta o formato da competição, os clubes participantes e onde assistir aos jogos ao vivo.

Formato da competição

O Brasilerão A2, assim como o A1, tem formato de pontos corridos. Ao todo, são 16 clubes participantes, divididos em dois grupos (A e B) com oito clubes cada.

A competição é regionalizada, ou seja, os agrumentos levam em considerações proximidades geográficas. Desta forma, o Grupo A reúne clubes do Sul e Sudeste do país, enquanto o Grupo B de times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Etapas do Brasileirão Feminino Série A2:

Primeira fase: 16 clubes divididos em dois grupos (A e B) com 8 times cada. Cada equipe enfrenta as outras do seu grupo em turno único. Quartas de final: Os quatro melhores colocados de cada grupo (8 no total) avançam para confrontos eliminatórios de ida e volta. Semifinal: Os 4 vencedores das quartas se enfrentam em dois confrontos, também em ida e volta. Final: Os dois finalistas disputam o título em dois jogos.

Grupos do Brasileirão Feminino A2

Grupo A : Minas Brasília, Santos, Botafogo, Taubaté, Vasco, Atlético-MG, Avaí/Kindermann e São José (SP).

: Minas Brasília, Santos, Botafogo, Taubaté, Vasco, Atlético-MG, Avaí/Kindermann e São José (SP). Grupo B: Vitória, Mixto (MT), Fortaleza, Ação (MT), Itacoatiara (AM), Remo (PA), Rio Negro (RR) e Paysandu (PA).

Série A2: onde assistir aos jogos

O Campeonato Brasileiro Femininino Série A2 não tem transmissão de todos os jogos, desta forma, os clubes podem cobrir os jogos nos meios próprios, como os canais no Youtube. Com exceção da fase final, quando a TV Brasil transmitirá em canal aberto, com jogos a definir.

