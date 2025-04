Racismo no feminino: casca de banana estava em copo

Nota da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância trouxe um novo elemento no caso tratado como ato de racismo na partida entre Internacional e Sport, pelo Brasileirão Feminino, no dia 31 de março, em Porto Alegre. O órgão afirmou que, a partir de um vídeo, é possível ver a suspeita atirando um copo plástico na direção do banco de reservas pernambucano. Dentro dele estava a casca de banana.

O fato aconteceu logo após o gol de empate das visitantes, no final do jogo. A comemoração adversária fez com que torcedores colorados se exaltassem e arremessassem objetos em direção à casamata. Nas arquibancadas do Sesc, além de jogadoras da base, também estavam torcedores do Internacional.

Atleta da base teve o contrato rompido

A autora do arremesso é uma atleta de 18 anos, da base alvirrubra, que teve o contrato rompido. A defesa da jovem alega que ela não viu a casca de banana (imaginava que o copo estivesse vazio). A fruta fazia parte do lanche que as jogadoras fazem no intervalo do jogo. De acordo com a Polícia Civil, outras testemunhas que estavam presentes no Sesc serão intimidas a prestar depoimento.

– Não existem elementos suficientes a demonstrar qualquer prática de crime de intolerância racial ou de injúria racial. O que me parece o melhor enquadramento é o artigo 37 da lei de contravenções penais, que apura a prática de arremesso de objetos – explicou o advogado da suspeita, Eduardo Samoel Fonseca, ao site GZH.

O clube foi informado da versão da atleta, mas ainda assim optou pela rescisão de contrato. O Alvirrubro não deverá divulgar publicamente as imagens. O STJD aplicou ao clube uma punição de três partidas com portões fechados no Brasileirão Feminino.

