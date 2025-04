CBF solicita punição preventiva ao Internacional após caso de racismo no Brasileirão feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu a punição preventiva ao Internacional após um episódio de racismo ocorrido na partida contra o Sport, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo, realizado nesta segunda-feira em Porto Alegre, terminou empatado por 2 a 2 e ficou marcado por um ato lamentável: uma banana foi arremessada em direção ao banco de reservas do Sport.

Assim que tomou conhecimento do incidente, a CBF enviou toda a documentação relacionada ao caso para a Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), solicitando uma investigação rigorosa. No pedido, a entidade requereu que o Internacional cumpra três partidas com portões fechados fora de Porto Alegre até que o caso seja julgado.

O episódio aconteceu logo após o gol de empate do Sport. As jogadoras do time pernambucano denunciaram o ato para a equipe de arbitragem, que prontamente recolheu o objeto. A árbitra Cássia Franca de Souza registrou o ocorrido na súmula, relatando que foi informada pela quarta árbitra e pela jogadora Layza Alves, número 18 do Sport, sobre o arremesso de uma banana e uma casca de banana em direção ao banco da equipe visitante, supostamente por parte da torcida do Internacional que estava posicionada atrás do banco de reservas.

— Fui informada após a finalização da partida pela quarta arbitra e pela atleta n°18, sra. Layza Alves, da equipe Sport Club do Recife, que depois do gol de empate da equipe visitante, foi arremessada uma banana e casca de banana em direção ao banco de reservas da equipe do Sport Club do Recife, alegando que as mesmas foram jogadas por parte da torcida do Sport Club Internacional, que se encontrava atrás do banco de reservas da equipe visitante. Os objetos arremessados foram entregues para a quarta árbitra (Andressa Hartmann) — escreveu a árbitra na súmula.

O Sport, por sua vez, registrou um boletim de ocorrência. Leia a nota oficial do Sport, na íntegra:

O Sport Club do Recife vem a público repudiar, veementemente, a atitude covarde e racista de um torcedor do Sport Club Internacional, que arremessou uma banana em direção ao banco de reservas rubro-negro durante a partida do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira (31), em Porto Alegre.

Esse ato repugnante é uma clara manifestação de racismo e intolerância, e não pode ficar impune. O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável.

Imediatamente após o lamentável episódio, o diretor de futebol feminino do Clube, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido.

É inaceitável que, em pleno 2025, ainda sejamos confrontados com episódios como esse. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade — nunca de ódio e intolerância.

O Sport Club do Recife prestará total apoio às jogadoras e à comissão técnica que foram alvo desse ato racista e reafirma seu compromisso inabalável na luta contra qualquer forma de discriminação.

Leia a nota da CBF

Logo após tomar conhecimento do suposto ato racista sofrido pelas atletas do Sport na partida contra Internacional, realizada nesta segunda-feira (31), pelo Campeonato Brasileiro Feminino A-1, em Porto Alegre, a CBF informa que enviou de imediato toda a documentação à Procuradoria-Geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) cobrando apuração rigorosa dos fatos. A entidade pediu também punição preventiva ao clube gaúcho, caso seja confirmada a agressão racista. No pedido de abertura do inquérito, a CBF requereu que o Internacional cumpra três partidas de portões fechados fora da capital gaúcha até o julgamento da questão.

O episódio foi registrado pelas câmeras da TV Brasil. Nas imagens da emissora, é possível ver a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo o pedaço de banana para registrar o caso em súmula após a reclamação das atletas do Sport.

A CBF condena veementemente qualquer tipo de ação discriminatória no futebol e não tolera casos de racismo no esporte.

O combate ao racismo é uma das prioridades da CBF, a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de preconceito.