A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas-base de início e término das principais competições de futebol feminino. O desenho confirma um ano extenso, com sobreposição de torneios e pouco espaço para pausas. O Paulistão Feminino, novamente, aparece como um dos eixos do calendário.

continua após a publicidade

A temporada nacional começou com a Supercopa do Brasil Feminina, realizada em 8 de fevereiro, abrindo oficialmente o calendário da CBF. Na sequência, o Campeonato Brasileiro A-1 tem data-base de meados de fevereiro e encerramento previsto para outubro, atravessando praticamente todo o ano competitivo.

As divisões de acesso acompanham esse recorte. O Brasileirão A-2 começa em março e segue até agosto, enquanto o Brasileirão A-3 também tem início em março, com término programado para julho. Já a Copa do Brasil Feminina, retomada e incorporada de vez ao calendário, está prevista para ocorrer de março a outubro, ocupando datas paralelas às competições de liga.

continua após a publicidade

+ Aposte no seu time do coração no Paulistão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Nas categorias de base do futebol feminino, o Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino acontece entre fevereiro e julho, enquanto o Brasileiro Sub-17 tem data-base entre julho e outubro, reforçando a ocupação quase integral do segundo semestre.

continua após a publicidade

No âmbito estadual, o Paulistão Feminino tem início previsto para maio e término em dezembro, repetindo o formato de atravessar o segundo semestre e coexistir com as fases decisivas do Brasileirão. Além da principal competição, a Federação Paulista organiza um calendário contínuo de base: o Paulista Sub-17 ocorre de abril a novembro, o Sub-15 se estende de maio a outubro, e o Paulista Sub-20 acontece entre agosto e novembro.

Ainda em São Paulo, a Taça Paulistana Feminina está programada para setembro a novembro, enquanto a Copinha Feminina acontece em novembro e dezembro. A Copa Paulista Feminina tem jogos previstos entre dezembro e o início de janeiro, enquanto a Copinha será no mês de dezembro.

No cenário internacional, 2026 contará com Datas Fifa ao longo de todo o ano, além do Sul-Americano Sub-20, programado entre janeiro e fevereiro, e do Sul-Americano Sub-17, previsto para maio. Os Mundiais Sub-17 e Sub-20 também aparecem no calendário. O ano ainda terá interferência da Copa do Mundo masculina, em junho e julho, período em que algumas competições sofrem ajustes.

Calendário do futebol feminino paulista

🏆 Competições nacionais (CBF)

Supercopa do Brasil Feminina: 8 de fevereiro Campeonato Brasileiro A-1: fevereiro – outubro Campeonato Brasileiro A-2: março – agosto Campeonato Brasileiro A-3: março – julho Copa do Brasil Feminina: março – outubro Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino: fevereiro – julho Campeonato Brasileiro Sub-17 Feminino: julho – outubro Liga de Desenvolvimento Feminina: fevereiro – março

🏟️ Competições estaduais – São Paulo (FPF)

Paulistão Feminino : maio – dezembro

: maio – dezembro Taça Paulistana Feminina : setembro – novembro

: setembro – novembro Copa Paulista Feminina : dezembro – janeiro

: dezembro – janeiro Paulista Sub-17 Feminino : abril – novembro

: abril – novembro Paulista Sub-15 Feminino : maio – outubro

: maio – outubro Paulista Sub-20 Feminino : agosto – novembro

: agosto – novembro Festival sub-12 e sub-14: abril, maio, agosto e outubro

abril, maio, agosto e outubro Torneio sub-13 e sub-15: novembro

novembro Copinha Feminina: novembro a dezembro

🌎 Competições internacionais

Sul-Americano Sub-20 Feminino (Conmebol): janeiro – fevereiro Sul-Americano Sub-17 Feminino (Conmebol): maio Liga de Desenvolvimento: março Libertadores Feminina: outubro Mundial Sub-20 Feminino (FIFA): janeiro a fevereiro Mundial Sub-17 Feminino (FIFA): outubro (a confirmar) Datas FIFA (Seleções): ao longo de todo o ano Copa do Mundo Masculina (impacto no calendário): junho – julho