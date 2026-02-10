menu hamburguer
Futebol Feminino

Quando começa o Paulistão? FPF divulga calendário do futebol feminino em 2026

Ano terá competições das categorias base ao profissional

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 10/02/2026
11:59
Medalhas do Paulistão Feminino de 2025. (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)
imagem cameraMedalhas do Paulistão Feminino de 2025. (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas-base de início e término das principais competições de futebol feminino. O desenho confirma um ano extenso, com sobreposição de torneios e pouco espaço para pausas. O Paulistão Feminino, novamente, aparece como um dos eixos do calendário.

A temporada nacional começou com a Supercopa do Brasil Feminina, realizada em 8 de fevereiro, abrindo oficialmente o calendário da CBF. Na sequência, o Campeonato Brasileiro A-1 tem data-base de meados de fevereiro e encerramento previsto para outubro, atravessando praticamente todo o ano competitivo.

As divisões de acesso acompanham esse recorte. O Brasileirão A-2 começa em março e segue até agosto, enquanto o Brasileirão A-3 também tem início em março, com término programado para julho. Já a Copa do Brasil Feminina, retomada e incorporada de vez ao calendário, está prevista para ocorrer de março a outubro, ocupando datas paralelas às competições de liga.

Nas categorias de base do futebol feminino, o Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino acontece entre fevereiro e julho, enquanto o Brasileiro Sub-17 tem data-base entre julho e outubro, reforçando a ocupação quase integral do segundo semestre.

No âmbito estadual, o Paulistão Feminino tem início previsto para maio e término em dezembro, repetindo o formato de atravessar o segundo semestre e coexistir com as fases decisivas do Brasileirão. Além da principal competição, a Federação Paulista organiza um calendário contínuo de base: o Paulista Sub-17 ocorre de abril a novembro, o Sub-15 se estende de maio a outubro, e o Paulista Sub-20 acontece entre agosto e novembro.

Ainda em São Paulo, a Taça Paulistana Feminina está programada para setembro a novembro, enquanto a Copinha Feminina acontece em novembro e dezembro. A Copa Paulista Feminina tem jogos previstos entre dezembro e o início de janeiro, enquanto a Copinha será no mês de dezembro.

No cenário internacional, 2026 contará com Datas Fifa ao longo de todo o ano, além do Sul-Americano Sub-20, programado entre janeiro e fevereiro, e do Sul-Americano Sub-17, previsto para maio. Os Mundiais Sub-17 e Sub-20 também aparecem no calendário. O ano ainda terá interferência da Copa do Mundo masculina, em junho e julho, período em que algumas competições sofrem ajustes.

Calendário do futebol feminino paulista

🏆 Competições nacionais (CBF)

  1. Supercopa do Brasil Feminina: 8 de fevereiro
  2. Campeonato Brasileiro A-1: fevereiro – outubro
  3. Campeonato Brasileiro A-2: março – agosto
  4. Campeonato Brasileiro A-3: março – julho
  5. Copa do Brasil Feminina: março – outubro
  6. Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino: fevereiro – julho
  7. Campeonato Brasileiro Sub-17 Feminino: julho – outubro
  8. Liga de Desenvolvimento Feminina: fevereiro – março

🏟️ Competições estaduais – São Paulo (FPF)

  • Paulistão Feminino: maio – dezembro
  • Taça Paulistana Feminina: setembro – novembro
  • Copa Paulista Feminina: dezembro – janeiro
  • Paulista Sub-17 Feminino: abril – novembro
  • Paulista Sub-15 Feminino: maio – outubro
  • Paulista Sub-20 Feminino: agosto – novembro
  • Festival sub-12 e sub-14: abril, maio, agosto e outubro
  • Torneio sub-13 e sub-15: novembro
  • Copinha Feminina: novembro a dezembro

🌎 Competições internacionais

  1. Sul-Americano Sub-20 Feminino (Conmebol): janeiro – fevereiro
  2. Sul-Americano Sub-17 Feminino (Conmebol): maio
  3. Liga de Desenvolvimento: março
  4. Libertadores Feminina: outubro
  5. Mundial Sub-20 Feminino (FIFA): janeiro a fevereiro
  6. Mundial Sub-17 Feminino (FIFA): outubro (a confirmar)
  7. Datas FIFA (Seleções): ao longo de todo o ano
  8. Copa do Mundo Masculina (impacto no calendário): junho – julho
Final do Paulistão Feminino de 2026 entre Corinthians e Palmeiras, no Estádio Canindé, em São Paulo. (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)
Final do Paulistão Feminino de 2026 entre Corinthians e Palmeiras, no Estádio Canindé, em São Paulo. (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)

