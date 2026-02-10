Quando começa o Paulistão? FPF divulga calendário do futebol feminino em 2026
Ano terá competições das categorias base ao profissional
- Matéria
- Mais Notícias
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas-base de início e término das principais competições de futebol feminino. O desenho confirma um ano extenso, com sobreposição de torneios e pouco espaço para pausas. O Paulistão Feminino, novamente, aparece como um dos eixos do calendário.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Presidente da CBF parabeniza Palmeiras e Corinthians pela Supercopa: ‘Temos que tratar bem o futebol feminino’
Futebol Feminino08/02/2026
- Futebol Feminino
Nos pênaltis, Palmeiras vence Corinthians e conquista Supercopa Feminina 2026
Futebol Feminino07/02/2026
- Futebol Feminino
Novos patrocinadores do futebol feminino brasileiro estreiam na Supercopa
Futebol Feminino07/02/2026
A temporada nacional começou com a Supercopa do Brasil Feminina, realizada em 8 de fevereiro, abrindo oficialmente o calendário da CBF. Na sequência, o Campeonato Brasileiro A-1 tem data-base de meados de fevereiro e encerramento previsto para outubro, atravessando praticamente todo o ano competitivo.
As divisões de acesso acompanham esse recorte. O Brasileirão A-2 começa em março e segue até agosto, enquanto o Brasileirão A-3 também tem início em março, com término programado para julho. Já a Copa do Brasil Feminina, retomada e incorporada de vez ao calendário, está prevista para ocorrer de março a outubro, ocupando datas paralelas às competições de liga.
+ Aposte no seu time do coração no Paulistão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Nas categorias de base do futebol feminino, o Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino acontece entre fevereiro e julho, enquanto o Brasileiro Sub-17 tem data-base entre julho e outubro, reforçando a ocupação quase integral do segundo semestre.
No âmbito estadual, o Paulistão Feminino tem início previsto para maio e término em dezembro, repetindo o formato de atravessar o segundo semestre e coexistir com as fases decisivas do Brasileirão. Além da principal competição, a Federação Paulista organiza um calendário contínuo de base: o Paulista Sub-17 ocorre de abril a novembro, o Sub-15 se estende de maio a outubro, e o Paulista Sub-20 acontece entre agosto e novembro.
Ainda em São Paulo, a Taça Paulistana Feminina está programada para setembro a novembro, enquanto a Copinha Feminina acontece em novembro e dezembro. A Copa Paulista Feminina tem jogos previstos entre dezembro e o início de janeiro, enquanto a Copinha será no mês de dezembro.
No cenário internacional, 2026 contará com Datas Fifa ao longo de todo o ano, além do Sul-Americano Sub-20, programado entre janeiro e fevereiro, e do Sul-Americano Sub-17, previsto para maio. Os Mundiais Sub-17 e Sub-20 também aparecem no calendário. O ano ainda terá interferência da Copa do Mundo masculina, em junho e julho, período em que algumas competições sofrem ajustes.
Calendário do futebol feminino paulista
🏆 Competições nacionais (CBF)
- Supercopa do Brasil Feminina: 8 de fevereiro
- Campeonato Brasileiro A-1: fevereiro – outubro
- Campeonato Brasileiro A-2: março – agosto
- Campeonato Brasileiro A-3: março – julho
- Copa do Brasil Feminina: março – outubro
- Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino: fevereiro – julho
- Campeonato Brasileiro Sub-17 Feminino: julho – outubro
- Liga de Desenvolvimento Feminina: fevereiro – março
🏟️ Competições estaduais – São Paulo (FPF)
- Paulistão Feminino: maio – dezembro
- Taça Paulistana Feminina: setembro – novembro
- Copa Paulista Feminina: dezembro – janeiro
- Paulista Sub-17 Feminino: abril – novembro
- Paulista Sub-15 Feminino: maio – outubro
- Paulista Sub-20 Feminino: agosto – novembro
- Festival sub-12 e sub-14: abril, maio, agosto e outubro
- Torneio sub-13 e sub-15: novembro
- Copinha Feminina: novembro a dezembro
🌎 Competições internacionais
- Sul-Americano Sub-20 Feminino (Conmebol): janeiro – fevereiro
- Sul-Americano Sub-17 Feminino (Conmebol): maio
- Liga de Desenvolvimento: março
- Libertadores Feminina: outubro
- Mundial Sub-20 Feminino (FIFA): janeiro a fevereiro
- Mundial Sub-17 Feminino (FIFA): outubro (a confirmar)
- Datas FIFA (Seleções): ao longo de todo o ano
- Copa do Mundo Masculina (impacto no calendário): junho – julho
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias