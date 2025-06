Líder do Brasileirão feminino e invicto até o momento, o Cruzeiro recebe o Sport, já rebaixado, pela 14ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola neste sábado (14), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), e conta com transmissão do Sportv e do Globoplay.

Na última rodada, as Cabulosas alcançaram os 35 pontos e já não podem ser ultrapassadas por nenhuma outra equipe. O Leão da Ilha, por outro lado, já está garantido na segunda divisão em 2026.

Ingressos para a partida custam a partir de R$ 15 (valor da meia-entrada e para sócios) e R$ 30 (inteira e para não sócios). O site para vendas é o socio.cruzeiro.com.br.

Ficha do jogo CRU SPT 14ª rodada Brasileirão Feminino Data e Hora Sábado, 14 de junho, às 15h (horário de Brasília) Local Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG) Árbitro Gleika Oliveira Pinheiro (PA) Assistentes Juliana Nascimento da Silva (MG) Onde assistir

O Cruzeiro soma onze vitórias e dois empates em treze jogos e, antes mesmo do fim da primeira fase, já tem a melhor campanha da história do clube na competição. A expectativa da equipe de Jonas Urias é por manter a invencibilidade.

Na rodada passada, o time mineiro goleou o 3B da Amazônia por 5 a 1. Sem a craque Byanca Brasil, que se recupera de lesão, Letícia e Gisseli assumiram o protagonismo na Raposa.

Cruzeiro faz melhor campanha da história no Brasileirão feminino. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)

O Sport ainda não venceu nesta edição do Brasileirão feminino. São dois empates e onze derrotas, com a pior campanha da competição.

A segunda vaga para o rebaixamento segue aberta, com possibilidade de queda para Juventude, Real Brasília e 3B da Amazônia.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Sport feminino

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X SPORT FEMININO - 14ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (14ª rodada)

📆 Data e horário: sábado, 14 de junho, às 15h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado), com retransmissão via Globoplay (para assinantes)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico Jonas Urias):

Camila; Gio Oliveira, Isa Haas, Paloma Maciel e Isabela; Bedoya, Gisseli, Sochor e Gaby Soares; Marília e Letícia.

SPORT (Técnica Regiane Santos):

Nanda; Evinha, Larissa, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia, Jaque, Yanca e Bianquinha; Layza e Gessica.