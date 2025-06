O domingo reserva emoções em diferentes competições do futebol feminino. Os fãs da modalidade poderão acompanhar do clássico paulista à reta final das segundas e terceira divisão.

continua após a publicidade

Com o encerramento da primeira fase do Brasileirão feminino na quarta-feira (18), parte das equipes tiveram férias coletivas. Entretanto, entre as oito classificadas para a reta final, as paulistas seguem atuando pelo Paulistão feminino.

➡️Santos vence Ação-MT na Série A2 e se aproxima do acesso à elite do futebol feminino

Destaque do dia do futebol feminino

Neste domingo (22), às 19h, ocorre o Clássico Paulista entre São Paulo e Corinthians pela 4ª rodada do Brasileirão feminino. O jogo será no no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Parnaíba, com transmissão de Max, Space, Cazé TV e Record News.

continua após a publicidade

A partida marca o reencontro das duas equipes. Na final da Supercopa, no início da temporada, o São Paulo levou a melhor e ficou com a taça. No retrospecto, o Timão tem mais vitórias: são 13 vitórias do Timão, 4 empates e 4 triunfos do São Paulo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

SP - SAO PAULO - 15/03/2025 - SUPERCOPA 2025, SAO PAULO X CORINTHIANS FEMININO - jogadora do Sao Paulo disputa lance com jogadora do Corinthians durante partida no estadio Morumbi pelo campeonato Supercopa 2025. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Agenda do dia

Paulistão feminino - 4ª rodada

Red Bull Bragantino x Palmeiras - 10h - Onde assistir: Sportv

São Paulo x Corinthians - 19h - Onde assistir: Max, Space, CazeTV e Record News

Quartas de final da Série A2 (jogos de ida)

Minas Brasília x Fortaleza - 22/06 (domingo), 16h - Onde assistir: canal Minas Brasília Futebol Feminino (Youtube) Mixto-MT x Botafogo - 22/06 (domingo), 18h - Onde assistir: TV Mixto (Youtube)

Semifinal do Campeonato Brasileiro Série A3

Doce Mel x Atlético Piauiense - 22/06 - 11h

Próximos jogos