O Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 0 na manhã deste domingo (22), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo jogo de ida da final do Paulistão Feminino 2025. Os gols foram marcados por Amanda Gutierres e Pati Maldaner.

As equipes voltam a se encontrar na quinta-feira (4), às 19h, na Arena Barueri, em Barueri (SP). No mesmo dia, Corinthians e São Paulo decidem a segunda vaga na final, às 21h30, na Neo Química Arena, e as Brabas jogam por um empate para garantir presença na final.

Palmeiras volta a vencer em Araraquara

Dias depois conquistar a Copa do Brasil Feminina, o Palmeiras enfrentou a Ferroviária, novamente em Araraquara, desta vez pelo Paulistão Feminino.

As Palestrinas iniciaram a partida com intensidade, principalmente em jogadas com a atacante Tainá Maranhão pelos lados do campo. Aos poucos, a Ferroviária também criou chances, mas acabou desperdiçando. Julia Beatriz, das Guerreiras Grenás, quase abriu o placar no fim do primeiro tempo, mas o jogo ficou no 0 a 0.

Na volta do intervalo, o time de Rosana Augusto se impôs e não demorou para inaugurar o placar. Aos 11 minutos da segunda etapa, equipe fez o primeiro gol com Amanda Gutierres, de cabeça, após cruzamento milimétrico de Rhay Coutinho. O Verdão ampliou com Pati Maldaner, de novo de cabeça, após cobrança de falta de Andressinha.

Com o resultado, Rosana Augusto completa seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. O Palmeiras não perde desde a eliminação para o Cruzeiro, em setembro, pela semifinal do Brasileirão Feminino.

