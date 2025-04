O Palmeiras venceu o Juventude por 4 a 0 na tarde desta quarta-feira (30), com três gols de Amanda Gutierres e um de Stefanie, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino 2025. Com o desempenho, a atacante assumiu a artilharia da competição.

As Palestrinas estão na terceira posição da tabela, com 17 pontos, dois a menos que Ferroviária e Cruzeiro, que somam 19 pontos cada.

Palmeiras na Série A1: a estratégia contra o Juventude

A treinadora Camilla Orlando optou por uma escalação mista para o confronto contra o Juventude. A atacante Laís Estevam não foi relacionada para a partida por opção técnica, já que sofreu uma pancada no joelho esquerdo na última rodada, contra a Ferroviária. Assim, Greicy formou a dupla de ataque com Amanda Gutierres.

Atualmente, o departamento médico do Palmeiras Feminino conta com Bianca Gomes, que se recupera de cirurgia no quadril esquerdo, Brena Carolina, com dores após trauma no tórax, e Victoria Liss, em recuperação de lesão no joelho esquerdo. Giovanna Campiolo, Lais Melo e Poliana estão em transição física.

Amanda Gutierres comanda vitória do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras dominou o jogo desde o começo. As melhores chances foram pelo lado esquerdo do ataque, com a Andressinha sendo bastante acionada.

O Juventude teve dificuldades para sair da defesa. Jogadoras mais avançadas, como Teté e Jaielly, atuaram mais na recomposição defensiva. Mesmo assim, o time não conseguiu conter o ataque do Verdão.

Em um dos raros contra-ataques do Juventude, Cris recuperou a bola e puxou o contra-ataque, mas foi derrubada por Alice, que acabou sendo expulsa com cartão vermelho.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Amanda Gutierres abriu o placar para o Palmeiras. Ela aproveitou jogada pela esquerda e, com bom posicionamento, fez 1 a 0 para as visitantes.

Com uma jogadora a menos e sem conseguir reagir ao ataque palmeirense, o Juventude ficou exposto. Aos 38 minutos, Greicy avançou pela esquerda e cruzou para Gutierres, que fez o segundo gol do Palmeiras.

No final do primeiro tempo, Greicy ainda tentou marcar de cabeça, mas a bola passou para fora.

Segundo tempo: Palmeiras domina e amplia a vantagem

O segundo tempo começou com pressão total das Palestrinas. Aos 9 minutos, Stefanie aproveitou um cruzamento na área e fez o 3 a 0 para o Palmeiras, sem grandes dificuldades.

Aos 20 minutos, Amanda Gutierres novamente foi a protagonista e marcou um belo gol de perna direita, fechando a conta em 4 a 0 para o Verdão. A atacante soma sete gols na edição atual do Brasileirão.

Apesar das boas intervenções da goleira Renata, o Palmeiras continuou pressionando até o final, mantendo o controle da partida.

Próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão Feminino