Do Mirassol ao Vasco, Davide explica: 'Mudou tudo'

Glorioso empatou com o time paulista na última rodada

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
22:44
ancelotti botafogo brasileirão
imagem cameraRio de Janeiro (RJ), 05/11/2025 - BOTAFOGO X VASCO - Davide Ancelotti, tecnico do Botafogo.Partida entre Botafogo x Vasco no Nilton Santos pela 32Âª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Depois de uma atuação ruim na derrota para o Mirassol, o Botafogo deu uma resposta contundente ao vencer o Vasco por 3 a 0 neste sábado (5), pelo Brasileirão. A equipe comandada por Davide Ancelotti foi dominante, em contraste com o desempenho apagado da rodada anterior, e o treinador foi enfático ao comentar sobre o assunto.

Os gols do Glorioso foram marcados por Alex Telles, de pênalti no fim do primeiro tempo, e Artur e David Ricardo completaram no segundo. Com o resultado, o time vai a sexto lugar, com 51 pontos e abre boa vantagem na disputa pela vaga na Libertadores.

➡️ Botafogo domina o clássico e atropela o Vasco no Nilton Santos

Na rodada passada, contra o time paulista, Botafogo e Mirassol empataram sem gols em partida em que o time carioca acertou o gol apenas uma vez. No clássico a história foi outra e Davide explicou.

— Então, mudou tudo. Foi um dos piores jogos que jogamos no Mirasol. Tivemos mais qualidade na execução, mais intensidade, mais claridade no plano do jogo, mais velocidade nas ações, então o que mudou é que você já falou muitas coisas. Tudo, tudo. Tivemos outra visão, outra mentalidade, jogamos para ganhar — afirmou o treinador.

No time titular, contou com o retorno de Savarino e grande atuação de Santi Rodriguez e Tuco Corrêa. O trio foi destaque e elogiado pelo treinador.

— O segundo plano do jogo, ofensivo e defensivo, tomamos essa decisão. Jogaram bem, associaram bem, os três. E quando tivemos que defender, sobretudo, se sacrificaram, então fico contente com como jogamos. Sabemos que temos que jogar assim, sempre que ter mais continuidade, mas hoje é parabenizar a eles porque jogaram muito bem. Foi um prazer ver o time jogar hoje.

Alex Telles Botafgo
Alex Telles comemora seu gol durante partida contra o Vasco Pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

