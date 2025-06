O Atlético Mineiro recebe nesta segunda-feira (23), o Vitória, na Arena MRV, às 20h (horário de Brasília), em jogo de ida das quartas de final da Série A2. A partida será transmitida pela GaloTV no Youtube.

No fim de semana, também pela segunda divisão nacional, o Santos venceu o Ação por 1 a 0, fora de casa. O Fortaleza levou a melhor diante do Minas Brasília, com vitória por 2 a 1, assim como o Botafogo, que venceu o Misto-MT pelo mesmo placar.

Destaque do dia

A Seleção Brasileira feminina se apresentou neste domingo (23) para treinamentos visando o amistoso contra a França, na sexta-feira (27), às 16h10, no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

Já estão no hotel Angelina, Marta, Ary Borges, Antonia, Yasmim, Kerolin e Gabi Portilho. Além de Camila, Isa Haas, Claudia, Tarciane, Ana Vitória, Gio, Luany e, na sequência, Lorena.

Atletas que atuaram no Paulistão feminino no fim de semana chegam na tarde desta segunda, caso de Fátima Dutra, Fê Palermo e Amanda Gutierres. Na terça, será a vez de Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Jhonson e Mariza se unirem ao grupo.

Com virada nos acréscimos, São Paulo vence Corinthians pelo Paulistão feminino

Yasmim e Gabi Portilho na chegada ao hotel onde a delegação do Brasil ficará hospedada para amistoso feminino contra França. (Foto: LÍVIA VILLAS BOAS / CBF)

Data-Fifa e a paralisação do futebol feminino

Tem início nesta semana a Data-Fifa também para o futebol feminino. As exceções são divisões inferiores (A2 e A3) que seguem com o calendário regular.

O Brasileirão feminino e o Paulistão, duas das principais competições nacionais, estão paralisados. O retorno está marcado para o começo de agosto.

Agenda do dia

Série A2 feminina

Atlético-MG x Vitória - 23/06 (segunda), 20h (jogo de ida da Série A2)

Próximos jogos