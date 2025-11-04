A Ferroviária chega embalada para o duelo decisivo desta terça-feira (4), às 19h, diante do Bahia, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela semifinal da Copa do Brasil Feminina. A partida terá transmissão do Sportv e da N Sports, e quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre São Paulo e Palmeiras.

Decisiva e peça-chave do meio-campo grená, Micaelly projetou o confronto e ressaltou a importância de decidir em casa.

— A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que será um jogo difícil, pois o Bahia tem uma equipe muito qualificada, mas confiamos no nosso trabalho do dia a dia. Vamos dar o máximo para conquistar a classificação, contando com o apoio da nossa torcida, que sempre nos empurra nos momentos mais duros — diz ela.

Ferroviária chega em bom momento

Na última quarta-feira (29), as Guerreiras Grenás atropelaram o Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino, em mais uma atuação de gala da meio-campista Micaelly. A camisa 10 foi o destaque da goleada: marcou um gol de pênalti e deu duas assistências, comandando o triunfo que manteve a Ferroviária na terceira colocação, com 20 pontos.

— É sempre bom ajudar a equipe. Fico muito feliz em contribuir com gols ou assistências, mas gosto de dizer que isso é tudo resultado de um trabalho em grupo. Nada seria possível sem o apoio das minhas companheiras — destacou Micaelly após a partida.

Ferroviária x Bahia

Local: Fonte Luminosa

Data: 04/11 (terça-feira)

Horário: 19h

Onde assistir: Sportv (canal fechado) e N Sports (Youtube e canal fechado)

