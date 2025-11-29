A treinadora Lindsay Camila, ex-Lyon, Seleção Brasileira sub-17 e campeã da Libertadores com a Ferroviária, inicia oficialmente seu trabalho à frente da seleção feminina da Costa Rica nesta Data Fifa. Contratada em novembro, ela estreia no comando neste sábado (29), diante de Granada, no Kirani James Athletics Stadium, às 17h30 no horário local e 18h30 de Brasília.

O grande objetivo da Costa Rica é voltar à Copa do Mundo Feminina em 2027, que será realizada no Brasil. Para isso, a equipe precisa se garantir pelas Eliminatórias da Concacaf, que oferecem quatro vagas diretas e duas vagas em playoffs intercontinentais. O ciclo classificatório começa nesta Data Fifa e segue até novembro de 2026, exigindo regularidade e evolução ao longo de quase dois anos.

O segundo compromisso das Ticas será contra o México, no dia 2 de dezembro, no Complejo Deportivo FCRF-Plycem. A partida acontece às 16h no horário local e 19h de Brasília. No Brasil, a ESPN transmite as Eliminatórias da Concacaf, embora a estreia costarriquenha não tenha transmissão para o país.

Desde que desembarcou em San José, Lindsay tem adotado uma rotina intensa de observação de jogos das competições nacionais, buscando entender o ambiente local, ampliar o mapeamento de atletas e fortalecer a base da seleção principal até 2027.

Seleção feminina da Costa Rica, comandada pela brasileira Lindsay Camila, busca vaga na Copa do Mundo de 2027. (Foto: Federação da Costa Rica/Divulgação)

Como Lindsay Camila chegou à seleção da Costa Rica

A chegada de Lindsey à seleção feminina da Costa Rica passou longe de um processo tradicional. Antes de ser anunciada, a treinadora brasileira passou por um processo seletivo, dividido em etapas específicas e conduzido por diferentes setores da federação.

Primeiro, conversou com um tradutor, depois com um psicólogo, seguiu para o coordenador e terminou diante do presidente da FCRF.

— Foi um processo seletivo. Eu não sabia como funcionava antes. Fui passando por reuniões separadas, e isso me chamou atenção. Achei muito legal essa maneira de se escolher. É um processo bacana. Eu brinco que consigo enganar muita gente — contou, rindo, em entrevista exclusiva ao Lance!.