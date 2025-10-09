Narrador avalia chances de Endrick e Estêvão na Seleção e crava: ‘Já está na Copa’

Joias das categorias de base do Palmeiras, Endrick e Estêvão vivem momentos diferentes na Europa. Enquanto o primeiro amarga o banco de reservas do Real Madrid, o segundo já chegou com espaço no Chelsea. Narrador da Champions League na TNT Sports, Victor Lopes avaliou a situação da dupla e a chance dos jovens estarem na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

- O Estêvão, para mim, já está na Copa do Mundo. Até pelo começo que ele teve no Chelsea. Normalmente os brasileiros têm um começo complicado quando vão para lá, é a liga mais forte do mundo. E ele está muito bem, já teve atuações muito boas, e na Seleção também conseguiu corresponder. Acho que ele tem tido uma sequência boa na Seleção. É um cara que vai ser importante para essa Copa do Mundo já - disse Victor.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O caso do Endrick é muito complicado. Antes, os jogadores brasileiros quando chegavam nos times europeus, já chegavam com status de "esse cara precisa dar certo". Eles tinham uma sequência, porque não tinham um substituto, a aposta do time era esse brasileiro, que chegaria para resolver. Mas hoje, por exemplo, mudou muito o futebol. O Real não tem nenhuma pressa para colocar o Endrick para jogar. Vai ficar difícil para o Endrick pela sequência. Como você vai barrar o Mbappé? Não é demérito do Endrick, é mérito do Mbappé. Não sei como ele vai ter minutagem - completou.

continua após a publicidade

Desempenho de Endrick e Estêvão

Sob comando de Xabi Alonso, Endrick sequer entrou em campo pelo Real Madrid na temporada. Estêvão, por sua vez, já atuou em nove partidas, marcou um gol e deu uma assistência pelo Chelsea. O jogador dos Blues está na lista de convocados de Ancelotti para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, enquanto o centroavante do time espanhol não é chamado desde março.