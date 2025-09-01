De PSG a Palmeiras: Corinthians é homenageado na web; veja

O Corinthians completa 115 anos nesta segunda-feira (1). O clube alvinegro, dono de uma das maiores torcidas do Brasil, foi homenageado por jogadores, personalidades do futebol e equipes ao redor do mundo através das redes sociais.

No X, o antigo Twitter, clubes fizeram publicações em homenagem ao Timão. Um deles foi o Paris Saint-Germain, da França. Em sua conta destinada ao público brasileiro, o atual campeão europeu publicou um desenho de Marquinhos, zagueiro campeão da Libertadores pelo Corinthians, que defende o time francês, e chamou de "conexão de campeões".

Parabéns, @Corinthians, pelos 115 anos de história! ⚫️⚪️



Da Fiel ao Parque dos Príncipes, Marquinhos é parte dessa conexão de campeões. pic.twitter.com/LQ66L6xzcm — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) September 1, 2025

Marquinhos foi campeão da Libertadores com o Corinthians em 2012 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O Bayern de Munique seguiu o mesmo formato do PSG. Em sua conta destinada ao público brasileiro no X, a equipe alemã relembrou um ídolo comum entre os clubes: Paulo Sérgio. O atacante campeão nacional pelo Timão em 1990 também defendeu o gigante europeu em sua carreira, e conquistou títulos por lá.

Parabéns pelos 115 anos de muita história, @Corinthians! 🤍🖤



Nosso ídolo Paulo Sérgio nos une da Alemanha ao Brasil! 🥳 pic.twitter.com/lqtCgmgGLH — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) September 1, 2025

Até o rival

Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1 no domingo (31), mas o clima de rivalidade ficou em campo. Nesta segunda-feira (1), o rival do Timão respondeu uma publicação do clube alvinegro e desejou vida longa ao "Maior Clássico do Mundo".

Parabéns, Corinthians. Vida longa ao maior clássico do mundo. — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 1, 2025

Aniversário do Timão

O Corinthians foi fundado no dia 1 de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O aniversário do clube é bastante celebrado pelos torcedores, ano após ano. O clube alvinegro só volta a entrar em campo, para comemorar a data de maneira atrasada com a Fiel, no dia 10 de setembro, quando encara o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena.