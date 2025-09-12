menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

‘Invasão pelas Brabas’: Yuri Alberto e Rayssa Leal convocam torcida do Corinthians

Quase 40 mil ingressos já foram vendidos

imagem cameraCamisa do Corinthians estampa frase "invasão pelas Brabas". (Foto: Corinthians/Divulgação)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
19:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

A campanha do Corinthians para levar a torcida para a Neo Química Arena neste domingo (14), para a final do Brasileirão Feminino, ganhou reforços de peso: o atacante Yuri Alberto e a skatista Rayssa Leal se juntaram ao movimento "Invasão pelas Brabas". Pelas redes sociais do time, os atletas enviaram um recado aos torcedores.

Torcedora declarada, a medalhista olímpica não esconde seu amor pelo Timão e sempre que pode demonstra seu apoio ao futebol feminino. Em 2024, treinou com a camisa alvinegra e participou do anúncio da contratação de Andressa Alves. Em 2023, acompanhou um jogo da Seleção Feminina em Itaquera e recebeu uma camisa das mãos de Marta.

➡️ Pé quente, Rayssa Leal demonstra torcida pela Seleção Feminina nas redes sociais

Veja os vídeos de Rayssa Leal e Yuri Alberto

Corinthians enfrenta Cruzeiro por título brasileiro

No primeiro jogo da decisão, Corinthians e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Timão, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes pelas Cabulosas. Assim, a final segue totalmente aberta: em caso de nova igualdade no placar, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Com expectativa de grande público, as entradas para a decisão estão sendo comercializadas e podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Os valores variam de R$20 e R$60, dependendo do setor e do plano de sócio.

CORINTHIANS X CRUZEIRO - BRASILEIRÃO FEMININO

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
🎟️ Site para compra de ingressos: www.fieltorcedor.com.br
📺 Onde assistir: TV Brasil, Globo e Sportv

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Rayssa Leal na Neo Química Arena para acompanhar jogo do Corinthians (Foto: Reprodução/Corinthians)

