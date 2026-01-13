O Internacional abriu inscrições para novas avaliações para meninas nascidas entre 2008 e 2013. A peneira será nos dias 1º e 2 de fevereiro, no SESC Protásio Alves – Campo 2, em Porto Alegre (RS). As atletas devem chegar com 30 minutos de antecedência para conferência da documentação, com acesso pela portaria principal do local.

Os horários das avaliações variam conforme o ano de nascimento. As meninas de 2008 e 2009 participam nos dois dias a partir das 9h30. Já as atletas nascidas em 2010 e 2011 realizam os testes também nos dois dias, a partir das 13h30, enquanto as jogadoras de 2012 e 2013 entram em campo a partir das 15h30.

Documentos e regras da peneira do Internacional

Para participar, é obrigatória a inscrição prévia por meio do formulário disponibilizado no site do clube, clique aqui para acessar. No primeiro dia de avaliação, as candidatas devem apresentar exame de ECG com laudo original e atestado médico de aptidão para atividades físicas, ambos emitidos há no máximo 30 dias, além de foto 3x4, cópias de RG e CPF da jogadora e do responsável, declaração de escolaridade, comprovante de endereço e o termo de responsabilidade original, devidamente preenchido e assinado pela atleta e pelo responsável. A ausência de qualquer documento impede a participação na avaliação.

A apresentação no local deve ser feita obrigatoriamente acompanhada de um pai ou responsável. Em campo, as jogadoras devem usar chuteiras de society ou travas, meião branco, bermuda preta e camisa branca. O Internacional reforça que não serão aceitas camisas de outros clubes ou projetos, sendo permitido apenas o uso da camisa do próprio clube, caso a atleta queira.

