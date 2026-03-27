Goleira Lelê é um dos desfalques do Corinthians contra o Botafogo

A goleira Lelê é novidade no departamento médico do Corinthians. Convocada para a Seleção Brasileira por Arthur Elias para a disputa da Fifa Series, a jogadora sentiu desconforto associado a tendinopatia do joelho e é um dos cinco desfalques do Timão para o confronto desta sexta-feira.

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Segundo boletim divulgado pelo clube, além de Lelê, Agustina segue em reabilitação de uma lesão muscular na perna esquerda, enquanto Carol Nogueira aguarda a confirmação do laudo da ressonância magnética após relatar incômodo na coxa esquerda - lesão que a tirou da partida contra o América-MG.

Jhonson apresentou mal-estar e é tratada como dúvida após suspeita de síndrome febril antes da viagem. Já Thais Regina continua em recuperação no pós-operatório de uma fratura na fíbula esquerda.

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+ Aposte nas Brabas no Brasileirão Feminino

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Jhonson durante treino do Corinthians em Londres, na Inglaterra. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)

Emily Lima escala o Corinthians com novidades

As ausências motivaram mudanças importantes nas Brabas, começando pelo gol, que volta a ser ocupado por Nicole. A bola rola às 19h, no Nilton Santos, com transmissão do Sportv (canal fechado).

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Confira equipe titular para enfrentar o Botafogo, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino:

Nicole; Gi Fernandes, Erika, Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; Gabi Zanotti, Jaqueline e Vic Albuquerque.

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