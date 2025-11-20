Leila chega a 43 conquistas em 4 anos de mandato à frente do Palmeiras
Alviverde conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil Feminina ao bater a Ferroviária na decisão
Leila Pereira alcançou a marca de 43 conquistas desde que assumiu a presidência do Palmeiras, em dezembro de 2021. O número reúne títulos do futebol profissional masculino e feminino, além de competições das categorias de base.
A mandatária chegou ao número nesta quinta-feira (20), quando a equipe feminina do Verdão venceu a Ferroviária por 4 a 2, na Arena Fonte Luminosa, e conquistou a Copa do Brasil 2025. Amanda Gutierres, Brena, Tainá Maranhão e Greyci Landazury marcaram os gols alviverdes na decisão.
Entre as 43 taças conquistadas na gestão, destacam-se dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e a Supercopa do Brasil de 2023, no masculino, além da Libertadores de 2022, no feminino. O período também inclui duas Copinhas, em 2022 e 2023, conquistas inéditas na história do clube.
Leila alcança a marca poucos dias depois de completar quatro anos à frente do Palmeiras. Reeleita, ela seguirá no cargo até o fim de 2027.
No próximo dia 29 de novembro, terá a chance de ampliar a lista de conquistas. Em Lima, no Peru, o Palmeiras enfrenta o Flamengo na final da Copa Libertadores. Caso o título seja confirmado, será a primeira taça da competição no masculino sob sua gestão.
Títulos da gestão Leila Pereira no Palmeiras
Futebol masculino
• Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)
• Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024)
• Recopa Sul-Americana (2022)
• Supercopa do Brasil (2023)
Futebol feminino
• CONMEBOL Libertadores (2022)
• Campeonato Paulista (2022 e 2024)
• Copa do Brasil (2025)
Categorias de base
Sub-20
• Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022 e 2023)
• Campeonato Brasileiro (2022, 2024 e 2025)
• Copa do Brasil (2022)
• Supercopa do Brasil (2022)
• Campeonato Paulista (2023)
Sub-17
• Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)
• Copa do Brasil (2022 e 2023)
• Supercopa do Brasil (2022)
• Campeonato Paulista (2022)
Sub-15
• Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024)
Sub-14
• Campeonato Paulista (2023 e 2025)
• Conmebol Magic Cup (2022)
Sub-13
• CONMEBOL Libertadores (2022 e 2024)
• Liga de Desenvolvimento (2024 e 2025)
• Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2025)
Sub-12
• Campeonato Paulista (2024 e 2025)
Sub-11
• Campeonato Paulista (2023 e 2025)
Leila presente da decisão da Copa do Brasil Feminina
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acompanhou in loco a final da Copa do Brasil Feminina contra a Ferroviária. A dirigente entrou em campo antes da bola rolar, ao lado dos presidentes Samir Xaud (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos, e Filippo Bertolucci, representando a SAF Ferroviária.
