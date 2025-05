Ficha do jogo FLU AFE 8ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Quinta-feira (1º), às 15h Local Estádio Moça Bonita, em Bangu (SP) Árbitro Francielly Fernanda Lima de Castro Assistentes Fabiana Nobrega Pitta Onde assistir TV Brasil

Fluminense e Ferroviária duelam nesta quinta-feira (1º), às 15h (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola no Estádio Moça Bonita, em Bangu (SP), com transmissão da TV Brasil (canal aberto).

O Tricolor das Laranjeiras ocupa a 8ª colocação na tabela, com onze pontos conquistados, e busca se recuperar após a derrota para o Bahia na rodada anterior. As principais esperanças de gols do Flu são as atacantes Lurdinha e Lelê, ambas com dois gols.

Já a Ferroviária é uma das favoritas da competição. O time de Araraquara aparece na vice-liderança, com 19 pontos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras no último sábado (26/04). Milene e Micaely comandam o ataque das Guerreiras Grenás.

No Brasileirão Feminino 2024, o Fluminense foi 11º colocado, enquanto a Ferroviária chegou até as semifinais da competição.

Na quarta-feira (30), o Cruzeiro empatou com o Flamengo por 1 a 1 e assumiu a liderança. Em caso de vitória do Ferroviária, a equipe paulista retoma a primeira colocação. Estã no G8 no momento: Cruzeiro, Ferroviária, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, América-MG, Fluminense e Flamengo. Na zona de rebaixamento estão Internacional e Sport.

Rafael Zocco/Ferroviário

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FERROVIÁRIA

8ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de maio, às 15h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Moça Bonita, Bangu (RJ)

📺 Onde assistir: TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Claudia; Nath Rodrigues, Gislaine, Cotrim; Karina, Claudinha, Kamilla e Raquel; Verônica, Keké e Lelé.

FERROVIÁRIA: Luciana; Rafa Soares, Andressa, Luana; Nicoly, Fátima Dutra, Duda, Micaelly e Darlene; Millene e Mylena Carioca.