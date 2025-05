Flamengo e Cruzeiro ficaram no 1 a 1 nesta quarta-feira (30), no Castor Cifuentes, pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino 2025. Jucinara abriu o placar para as rubro-negras e Letícia fez o gol da Raposa.

O Cruzeiro assumiu a liderança temporária, com 20 pontos, e espera o duelo entre Fluminense e Ferroviária nesta quinta-feira (1), às 15h. As Meninas da Gávea seguem na oitava colocação na tabela do Brasileirão Feminino.

Cruzeiro x Flamengo: como foi o jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Flamengo começou melhor a partida. Aos 11 minutos, a artilheira Cristiane arriscou no canto esquerdo, mas a bola passou ao lado do gol.

As Meninas da Gávea seguiram pressionando, mas sem capricho na reta final. O Cruzeiro começou a investir em jogadas pelo corredor esquerdo, com Byanca Brasil.

Aos poucos, a Raposa cresceu na partida e forçou jogadas pelas laterais, obrigando a goleira Vivi Holzel a intervir. Aos 22, um cruzamento na área quase resultou em gol contra do Flamengo.

Com 39 minutos de bola rolando, Glaucia serviu Cristiane, mas a camisa onze chutou acima do gol. Quatro minutos depois, o Flamengo teve falta na intermediária da área e Jucinara acertou o canto superior direito, marcando um belo gol e inaugurando o placar.

Na segunda etapa, Jhon Urias promoveu mudanças, com a entrada de Sochor no lugar de Pri Back. Com mais posse de bola, o Cruzeiro teve a primeira chance com cabeceio, mas sem perigo para a goleira Vivi.

No minuto seguinte, Byanca Brasil cruzou para a área, mas Letícia não conseguiu chegar e a bola foi para fora. O Flamengo respondeu com tentativas de triangulações no meio e ataque, principalmente com a atacante Fabi Simões.

Aos cinco minutos, Byanca Brasil recebeu, venceu a zagueira adversária e bateu no canto. Vivi evitou o empate. O Flamengo respondeu com escanteios e cobrança de falta direta.

Aos 18 minutos, Glaucia investiu em jogada individual e tentou encobrir a goleira Camila, mas a cruzeirense evitou que a bola entrasse.

Aos 29, Marília investiu em jogada individual, a zaga do Flamengo não conseguiu evitar e Letícia apareceu na área para deixar tudo igual no jogo.

O Flamengo respondeu com grande chute de Monalisa e defesaça de Camila. O jogo seguiu aberto até o fim, com o Cruzeiro mais perto da virada, mas terminou em 1 a 1.

Próximos jogos de Cruzeiro e Flamengo no Brasileirão Feminino

Cruzeiro

Real Brasília x Cruzeiro — 04/05, 15h —Estádio Defelê (9ª rodada)

Cruzeiro x Bahia — 11/05, 15h — Estádio Gregorão (10ª rodada)

Cruzeiro x Ferroviária — 18/05, 17h — Estádio Castor Cifuentes (11ª rodada)

Palmeiras x Cruzeiro — 21/05, horário a confirmar — Estádio a definir (12ª rodada)

Flamengo